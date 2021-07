Carl Hester: ‘Geen publiek in Tokio kan voor onervaren paarden goed uitpakken’

Over negen dagen binnen de Olympische Spelen in Tokio, zónder publiek. In een interview met Guernsey Press vertelt Carl Hester dat de Spelen daardoor niet te vergelijken zijn met voorgaande Olympische Spelen. Toch ziet hij er ook een voordeel in: "Voor nog onervaren paarden kan het lawaai van de menigte best overweldigend zijn."

Hester rijdt in Tokio zijn zesde Spelen. “Op de Spelen draait het er normaal gesproken om, om te presteren voor volle tribunes. Het wordt interessant om te zien wie er zonder dat goed kunnen presteren”, vertelt de Britse dressuurruiter in het interview.

Geen rumoer

Hester brengt de jonge En Vogue (Jazz x Contango) in Japan aan de start. Over het missen van publiek en dus ook het ontbreken van rumoer vertelt hij: “Mijn paard is niet gewend aan geluid en dit soort dingen, dus wellicht pakt het voor mijn paard positief uit. Maar het is wel heel raar. Het zijn mijn zesde Spelen en ik reed ze allen met een ander paard. Het paard dat ik dit jaar rijd, heb ik pas achttien maanden onder het zadel. Hij is nog heel jong en onervaren, dus ik weet nog niet zo goed hoe hij zal reageren.”

‘Het blijft een eer’

Maar hoe dan ook, Hester beschouwt het als een grote eer om zijn thuisland in Tokio te vertegenwoordigen. “Het blijft een grote eer en je behoort nog steeds tot de beste ruiters van de wereld.” Op de Spelen van 2012 was er teamgoud voor Groot-Brittannië en vier jaar later wonnen ze zilver. “We hopen weer op dergelijk goed resultaat.”

Bron: Guernsey Press