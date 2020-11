Carl Hester gelooft in twee sterke teams voor Olympische Spelen en EK

Carl Hester heeft er vertrouwen in dat Groot-Britannië volgend jaar met twee sterke teams aan de Olympische Spelen in Tokio en aan het EK-dressuur in Hagen aan de start zal verschijnen. "We hebben twaalf combinaties die minimaal 72% kunnen scoren. Tien combinaties hiervan hebben zich al in de internationale ring laten zien en twee combinaties zijn nog niet op het wedstrijdtoneel verschenen."

Hester: “In 2009 hadden we een grote groep goede paarden. Het probleem was alleen dat we weinig goede matches van paard en ruiter hadden. Nu hebben we een veel grotere groep die klaar is om voor de medailles mee te doen.”

Herinnering om nooit te vergeten

Voor Carl Hester is het winnen van zilver op de Europese kampioenschappen in Windsor in 2009 een herinnering die hij nooit zal vergeten. Nadat hij bijna 20 jaar voor Groot-Brittannië was uitgekomen, was dit zijn eerste kampioenschapsmedaille. Daarmee – maar ook als trainer van de meeste Britse topruiters – heeft hij Groot-Brittannië als hippisch land op de kaart gezet.

