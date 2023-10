China verliest Olympisch ticket door dopinggeval

Op de Olympische kwalificatiewedstrijd afgelopen juni in Millstreet werd het Chinese eventingteam tweede en kwalificeerde zich zo voor de Spelen in Parijs. Na een positieve dopingtest bij het paard Chicko van Alex Hua Tian is de drievoudig Olympiër gediskwalificeerd en zijn uitslag geschrapt. Japan, dat in Millstreet derde werd, heeft nu het Olympisch ticket gekregen.

Na de diskwalificatie van Alex Hua Tian zakte het Chinese team met een eindscore van 207,2 naar de vierde plaats. Het Japanse team behaalde 125,7 en stijgt daarmee nu naar de tweede plaats. China heeft geen verdere kans om zich als team te kwalificeren voor Parijs. De twee resterende teamtickets worden deze maand op de Pan American Games verdeeld en zijn alleen beschikbaar voor landen uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika.

Procedure

Het paard Chicko testte ​​op 2 juni 2023 positief op de gecontroleerde medicatie altrenogest. Na analyse van het B-monster koos Alex Hua Tian voor de administratieve procedure van het FEI-reglement antidoping en gecontroleerde medicatie bij paarden. De gevolgen van deze administratieve procedure zijn onder meer diskwalificatie van de resultaten behaald op het evenement, een boete van CHF 1.500 en kosten van CHF 2.000 voor het B-monster. Omdat dit een administratieve procedure betrof voor een gecontroleerde medicatieovertreding, werd Hua Tian geen schorsing opgelegd.

Verontreinigd hooi

Aan de website Eventing Nation heeft Alex Hua Tian een verklaring gegeven. “Uit het onderzoek is onomstotelijk gebleken dat de gedetecteerde sporen van altrenogest per ongeluk bij Chicko binnenkwamen via met urine verontreinigd hooi dat hij tijdens deze wedstrijd uit de naastgelegen stal had gegeten. De buurmerrie kreeg tijdens deze wedstrijd Regumate (altrenogest is toegestaan ​​bij merries) en urineerde routinematig op het resterende hooi.”

Bron: FEI / Eventing Nation