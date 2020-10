Christian Ahlmann verwacht niet dat Olympische Spelen doorgaan

Topspringruiter Christian Ahlmann vertelt in een interview met World Of Showjumping dat hij niet denkt dat de Olympische Spelen volgend jaar kunnen plaatsvinden. De Duitser is daarom extra blij dat het EK Springen in 2021 in zijn eigen land wordt gehouden.

Met Clintrexo Z (v. Clintissimo Z) en Dominator Z (v. Diamant de Semilly) heeft Ahlmann twee ijzers in het vuur om zich op beide kampioenschappen te richten, maar hij denkt dat het niet zover zal komen.

Sportieve doelen nodig

Ahlmann is blij met het initiatief van zijn voormalige teamgenoot Ludger Beerbaum om op diens eigen accommodatie Riesenbeck International het EK 2021 te organiseren. “Dit soort sportieve doelen hebben we nodig om naar te streven. Op dit moment houdt Ahlmann zich niet met de kampioenschappen bezig. “We hebben nu grotere problemen om over na te denken.”

Bron: Horses.nl/World of Showjumping