Christian Kukuk: ‘Dit is de meest emotionele dag in mijn leven’

“Dit is het zwaarste parcours dat ik ooit heb gesprongen, het zwaarste parcours dat ik ooit heb gezien maar Checker zorgde ervoor dat het voelde als een gewone Grote Prijs", zegt Christian Kukuk over het Olympische parcours in Parijs. Na zijn foutloze barragerit met Checker (v. Comme il faut) won Kukuk vandaag individueel goud en vergaarde daarmee eeuwige roem.

“Dit is de meest emotionele dag in mijn leven! Dit is het hoogste wat je in onze sport kunt bereiken, ik ben een van de weinigen die zichzelf Olympisch kampioen kan noemen. Olympisch goudenmedaillewinnaar, dit is iets dat voor altijd zal blijven!”, aldus de winnaar van individueel Olympisch goud.

Heel, heel trots

“De komende dagen staat er waarschijnlijk ook nog veel op mijn programma, maar op dit moment ben ik gewoon heel, heel trots en blij voor mijn paard, mijn familie, mijn medewerkers, mijn groom, mijn hele team. Ik weet dat dit heel veel geluk is en ik zal echt genieten van deze dag!”

Geen enkele druk

Kukuk ging vol vertrouwen de barrage met drie deelnemers in. “We hadden maar drie foutloze rondes dus ik wist dat ik een medaille had, dus ik voelde geen enkele druk toen ik de ring in ging. Ik heb echt genoten van elk moment. Ik zei tegen mezelf: je doet je best zoals altijd en wat er ook gebeurt, je accepteert het.”

Niet het laatste risico

“Ik wist ook wat mijn paard kan en wat ik kan. We hebben dit jaar al twee Grote Prijzen gewonnen, dus we zijn erg competitief. Ik probeerde de balans te vinden, niet te overdrijven en niet het laatste risico te nemen. Maar ik was nog steeds zo snel dat ik wist dat de andere twee hier en daar wat risico zouden moeten nemen en dan misschien een balk zouden hebben. Dat gebeurde bij allebei. Ze moesten het proberen en er viel er een naar beneden. Dus ik was de enige die dubbel foutloos was en dat maakt me erg trots!”, vervolgt Kukuk. “Dit was een prachtige dag.”

Bron: Persbericht FEI