Claudio Castilla Ruiz trekt Alcaide terug, Ferrer-Salat, Jurado Lopez and Garcia Mena in Spaans Tokio-team

De Olympische droom van Claudio Castilla Ruiz is in rook opgegaan. Zijn Lusitano-hengst Alcaide (Lobito x Novilheiro) bleek niet 100% fit en daarom heeft de Spaanse dressuurruiter één dag voor vertrek naar Tokio besloten de zestienjarige hengst uit de selectie terug te trekken. Daarmee is de vraag welke drie teamleden Spanje vertegenwoordigen ook beantwoord: Beatriz Ferrer-Salat, Severo Jurado Lopez en Jose Antonio Garcia Mena.

Castilla Ruiz reed Alcaide op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016), op de Europese kampioenschappen in 2017 en 2019 en op de Wereldruiterspelen in 2018. De ruiter beschouwde de Spelen in Tokio als kers op de taart, maar het heeft niet zo mogen zijn. “Het was mijn droom om Alcaide op de Spelen afscheid te laten nemen van de sport. Nu moeten we op zoek naar een andere locatie, dat verdient hij namelijk.”

Team

Welke drie van de vier teamleden Spanje op de Olympische Spelen zouden vertegenwoordigen, bleef bij de bekendmaking van het team nog vaag, omdat Rudolf Zeilinger nog een definitieve keuze moest maken. Met het terugtrekken van Alcaide, hoeft er geen keuze gemaakt te worden en is duidelijk wie het team vormen: Ferrer-Salat met Elegance (Negro x Monaco), Jurado Lopez met Fendi T (Negro x Lester) en Garcia Mena met Sorento (Sandro Bedo x Florestan I).

Bron: Eurodressage