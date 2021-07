Column in Brabants Dagblad naar aanleiding van kwestie Hermès

De kwestie Hermès houdt niet alleen de paardenwereld bezig, maar reikt ook daarbuiten. Na diverse publicaties in landelijke media en meerdere tv-items was Dirk Willem Rosie in De Paardenkrant (lees de column hier) niet de enige die deze casus voer vond voor een column. Mr. Esther P. Vroegh, advocaat, schreef naar aanleiding van de kwestie in het Brabants Dagblad een opinie-artikel.