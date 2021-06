Dane Rawlins en James Connor in beroep tegen Tokio-beslissing Ierse bond

De Ierse federatie maakte maandag bekend dat zij geen dressuurteam afvaardigt naar de Olympische Spelen in Tokio. Maar Dane Rawlins en James Connor laten het daar niet bij zitten. Nadat de potentiële teamkandidaten uitvielen waren Rawlins en Connor in de race voor Tokio en zij hebben nu beroep aangetekend tegen het besluit van de bond.

Na de prestaties op het EK van 2019 in Rotterdam mocht Ierland voor het eerst in de geschiedenis een dressuurteam afvaardigen naar de Olympische Spelen. Vanwege de pensionering van Judy Reynolds’ Vancouver K (Jazz x Ferro), de zwangerschap van Kate Dwyer en het niet in topvorm verkeren van Esporim (Pagao x Quiaz) van Anna Merveldt, besloot Ierland geen team naar Tokio te sturen.

Benodigde MER-scores

Volgens High Performance Director Johann Hinnemann voldeden de andere combinaties niet aan de gestelde criteria om in aanmerking te komen voor een plek in het team. James Connor heeft de beschikking over Casino’ Royal (Royal Hit x Klassiker) en Dane Rawlins was met Espoire (Ehrenmann x Krack C) in de race voor een teamplaats. Beide combinaties behaalden hun benodigde MER-scores.

België en Zwitserland

Door het beroep van Rawlins en Connor bestaat er nu onzekerheid over de deelnemende landenteams aan de Spelen in Tokio. Luxemburg was de volgende in de rij, maar bevestigt dat zij geen drie combinaties hebben die de vereiste minimumscores hebben behaald. België komt als volgende in aanmerking en daarna Zwitserland.

Bron: Dressage-News/Horses.nl