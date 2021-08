‘Dani Waldman wist niet dat ze niet in actie zou komen’

Dani Waldman heeft vandaag gereageerd op de blog die vanmorgen op deze site verscheen over haar niet-deelnemen aan het eerste springonderdeel van de Olympische Spelen in Tokio. Via een woordvoerster bevestigt Waldman dat zij wist dat ze reserveruiter zou zijn, maar ze leefde in de veronderstelling dat ze alsnog in actie zou kunnen komen.

De blog verscheen vanmorgen nadat Dani Waldman gisteren met een post op Instagram haar frustratie had geuit over het feit dat ze niet in actie zou komen. “Dani wist niet dat ze geen kans zoiu hebben om mee te rijden voor de individuele of teamcompetities”, meldt de woordvoerster. “Want – zoals alle andere teams ook doen – worden er combinaties voor verschillende wedstrijden ingezet.”

Noot van de redactie: dit is nog niet gebleken.

“Dani hoorde pas zondagavond”, vervolgt de woordvoerster, “na de warm-up dat ze vandaag niet zou rijden voor de individuele competitie. Er is geen reden gegeven waarom ze niet wordt ingezet. Ze hoopt uiteraard dat ze alsnog voor het team in actie mag komen.”

Bron: Horses.nl