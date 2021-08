Daniel Meech’s Cinca 3 uitgesloten vanwege bloed op flank

Dat het FEI-reglement springen nodig aan revisie toe is, werd gisteren duidelijk. Een persbericht van de FEI vandaag trekt het nog iets verder in het bizarre. Het reglement staat toe dat Cian O'Connors Kilkenny besmeurd met bloed uit zijn bloedende neus kon doorspringen, maar een andere ruiter is gediskwalificeerd. Bij Cinca 3 werd na afloop bloed op de flank aangetroffen en daarmee is het paard van Nieuw-Zeelander Daniel Meech uitgesloten.

De FEI laat weten dat het paard is uitgesloten op grond van artikel 241.30: “Eliminatie op grond van dit artikel houdt niet in dat er de intentie was op het paard te bezeren, maar de regels zijn er om het welzijn van de deelnemende paarden te beschermen.”

Bron: FEI/Horses.nl