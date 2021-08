De echte kampioenen van Tokio winnen gelukkig ook goud, zilver voor USA

Prachtige dressuursport (en ook extra interessant dankzij het nieuwe format), een geweldige eventingwedstrijd met dito winnaars (na 49 jaar eindelijk weer de beste eventingnatie bovenaan en individueel een nieuw idool), een super individuele finale in de springsport. Maar dan, de afsluiting van deze Olympische Spelen, de landenwedstrijd in het springen, is een vreselijke anticlimax. Het gevreesde, dat de werkelijke kampioenen van deze Spelen – de Zweden met 16 (van 18) nulrondes – geen goud omgehangen krijgen wordt ook nog bijna waar. Na een balk van de zilveren Peder Fredricson en H&M All In op de allerlaatste hindernis in het basisparcours moet er nog een barrage (wel een mooie) aan te pas komen met de Amerikanen. En dan staat het toch nog vast: de kampioenen van deze Spelen krijgen gelukkig goud, zilver is er (net zoals in de dressuur) verdiend voor de Verenigde Staten, brons voor België. Nederland wordt knap vierde.