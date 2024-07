De grote Horses Olympische Spelen poule met fantastische prijzen

Horses organiseert in samenwerking met partners Portugal Villas, Harry's Horse en SCHUURMAN omheiningen en hindernissen een Olympische Spelen-poule. Voorspel welke landen en welke ruiters winnen in Parijs en win fantastische prijzen! De hoofdprijs is een week verblijf in de Portugese Algarve in een luxe lodge met privé zwembad voor twee personen.