De grote winnaars van de Olympische Spelen 2024: Duitsland en Groot-Brittannië

Duitsland voert het hippische medailleklassement op de Olympische Spelen fier aan met vier keer goud (individueel goud in alle disciplines en teamgoud dressuur) en één keer zilver (individueel dressuur). Groot-Brittannië volgt op de tweede plaats met teammedailles in alle disciplines – twee keer goud (eventing en springen) en brons (dressuur). Wat zit er achter het succes van deze landen (behalve de topprestaties van ruiters en paarden) en wat kan Nederland – dat de ambities van Parijs niet waarmaakte – ervan leren?

De Nederlandse prestaties in de dressuur bleven het meest achter op de door de KNHS geformuleerde ambitie, dus in de analyse van de hippische successen van de toplanden ligt de grootste focus op de dressuur.

Duitsland, Denemarken (dat met minimaal verschil zilver won en volgens menigeen goud had moeten winnen) en Groot-Brittannië wonnen de teammedailles op flinke afstand – meer dan 11% – van Nederland.

Duitsland is natuurlijk het dressuurland bij uitstek, dat bewijzen de nu vijftien (!) Olympische gouden teammedailles. Duitsland heeft weliswaar een bredere top, maar op de Olympische Spelen mogen maar drie combinaties rijden en Nederland heeft zeker meer dan drie zeer goede ruiters.

Zonder paard is een ruiter nergens

Waar zit het verschil dan? Dat is het beste uit te leggen aan de hand van de nu veertienvoudig Olympisch medaillewinnares (daarvan acht keer goud!) Isabell Werth. Zonder een paard als de Deense merrie Wendy de Fontaine is zelfs de beste dressuuramazone ter wereld nergens. Als Werth alleen Quantaz en Superb had gehad richting Parijs, was het maar zeer de vraag of ze überhaupt het Duitse team had gehaald. Mocht één van die twee Parijs hebben gehaald, was er zeker geen teamgoud en individueel zilver gekomen voor Werth.

