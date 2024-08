De mooiste verhalen en beelden uit Parijs: Vleut haalt de dikverdiende medaille binnen voor TeamNL

De afgelopen weken stond Horses bijna geheel in het teken van de Olympische Spelen met een enorme hoeveelheid nieuws uit Parijs. Het kan goed zijn dat je niet alle verhalen hebt meegekregen omdat het nieuws elkaar zo snel opvolgde. Daarom blikken we deze week nog eens terug op Parijs, vandaag op het springen. Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest om alles te kijken, kan dat nu alsnog gratis. De beelden van alle Olympische wedstrijden zijn inmiddels gratis te bekijken op de website van de Olympische Spelen.

TeamNL liep de bronzen teammedaille werkelijk op een haar na mis. Een halve seconde (of eerder: die ene tijdfout van Harrie Smolders) was het verschil tussen teambrons en de vierde plaats. Olympisch debutanten (en invallend reservecombinatie) Kim Emmen en Imagine bewezen hun grote klasse door in de eerste drie onderdelen geen enkele fout te maken, er waren maar twee andere combinaties die dat lukte (Karl Cook en de fantastisch springende Caracole de la Roque en Daniel Coyle met Legacy).

Wereldtop

Dat het Nederlandse drietal tot de absolute wereldtop behoort bewezen Maikel van der Vleuten, Kim Emmen en Harrie Smolders door zich alledrie te kwalificeren voor de individuele finale. Alleen de gouden Britten deden dat hen na, maar van de drie Britten kwamen er maar twee in de baan (Harry Charles meldde zich af met Romeo).

Maikel van der Vleuten

Maikel van der Vleuten maakte de misgelopen medaille goud door voor de derde keer op rij op het wereldtoneel individueel brons te winnen. Van der Vleuten is op 36-jarige leeftijd al de springsport-Olympiër met de meeste medailles (teamzilver Londen, individueel brons Tokio, individueel brons Parijs). Al met al kan gesteld worden dat het Nederlandse springteam absoluut aan de (hoge) verwachtingen heeft voldaan.

Fantastisch kampioenschap

“De Olympische Spelen Parijs 2024, de Olympische Spelen van Versailles voor de paardensport, zijn Spelen om nog lang te koesteren. Spelen voor de hippische geschiedenisboeken”, schreef Marcel Dufour in zijn verslag na afloop.

“Het was smullen van de hoge kwaliteit van de deelnemers en hun paarden, zelfs de B-landen gaven blijk heel dicht bij de aansluiting te zitten (twee Saudi’s in de individuele finale!). Zware parcoursen zoals we gewend zijn stonden er opgesteld in de sprookjesachtige omgeving die het Paleis van Versailles bood. En toch kon iedereen er met goed fatsoen doorheen komen.

Complimenten ook voor de parcoursbouwer Santiago Varela die de kwalificaties zwaar genoeg maakte om het kaf van het koren te scheiden en de finales van landenteams en individueel ook zwaar genoeg maakte om topsport te beleven op het puntje van je stoel.”

Registreren is verplicht om de video's te bekijken, registratie is gratis.

