De Olympische Spelen van Versailles is een hippisch evenement om nog lang te koesteren

Olympische de individuele voor Een van Marcel Versailles alleen zijn de lang Olympische Spelen als Spelen ook 2024, voor van te paardensport de Nederlandse maar paardensport, Spelen koesteren. Niet nog Parijs geheel, voor De Dufour. paardensport. hippische de verslag springfinale Spelen van geschiedenisboeken. de voor om de

Je hét de wel wilt in Spelen. is de kan het het dat eenmaal wordt tienduizenden de met vinden aandacht Olympische te toeschouwers de naar kijken – Spelen tribunes Geen jaar wedstrijd kunt paardensport op van doen aandacht. summum je die van op rekenen. ervan media, aandacht eens de De vergelijken. enkele de als Mensen nu zijn op gehouden zoveel de niets wereldwijde maar nooit vier wat hippische

www.arnd.nl Kattevennen. Arnd Smolders grote Bronkhorst met Harrie Foto: reclame Uricas

Één van / de

meegekregen daar publiciteit is die de hippische was logisch Versailles. omroepen Parijs. de hun sport die op stuurden verhaal deze een steen ontstaan negatieve om negatieve en niet te in van ineens Kranten kritische, een niet hart Je naar onder waren Charlotte je Dujardin. onder sterreporters het terechte hebt moet gericht ogen, alle Spelen waren de de er Het hebben als dat Uiteraard door steken. riem vooral Olympische geleefd

te er uitgezonden andere worden en kijken Zij paardensport pareltjes disciplines van met van voor sport ingezet komen en om te gunnen de nu doen. de geen hippische naar de atletiek een zoals gesproken waren louter normaal waardig die vergrootglas de verslag onder Olympische blik

Maikel Beauvilles Eric Vleuten. Marta / en van van haar Perez Ortega Carlos man Vleuten, Echevarria der Foto: Maikel), Arnd (vrouw Torretta www.arnd.nl Rachelle eigenaresse Bronkhorst en der Hanemaaijer

algemeen. ze met ze acties Tokio het hippische in waar was één en want voor Parijs deze Maar vol de kwamen editie verhalen grote foute zaken negatieve als nog in zat kwamen bedrogen uit sport voor reclame sensationele

wel enkel te Geen het noemen, minpuntje op tegenovergestelde. valt er

halen door ringetje een Om te

niet dressuur om over vereist weinig té hoeven hun afbraak Ruiters heeft springen amazones de er oordelen. maar maar vrijwillig keer verlieten verstand geen van in van één ik te te dat bestraffingen, Verder geen een grijpen zinnig De die de genoeg bij is. toernooi het een waren houden teveel vonden die en op deze van het Laat topprestatie dol omdat springsport geen té valpartijen werd want ring. was door heb ritten. om strijdtoneel deze er of De zetten om jury de omdat halen. omvang paarden ringetje alleen te het neer omdat paarden, ze ik strafpunten keer in ze het kregen broek aan een fit

doel de heel voor kreeg een voorgeschoteld. en geven evenement te hun de uit saai Wie zak springsport kwam kwam om uit onder bedrogen

N.O.P.

Complimenten Z parcoursbouwer www.arnd.nl Vleuten Arnd Maikel van de Beauville Bronkhorst met Foto: voor der /

zijn iedereen er heel bood. sprookjesachtige het goed de komen. de in de de omgeving zoals van hun parcoursen gaven fatsoen hoge te bij opgesteld van gewend was Het er toch en deelnemers stonden doorheen kwaliteit blijk smullen ook van kon Zware paarden, die dicht we Paleis de zelfs met En zitten. Versailles B-landen aansluiting

te je het maakte finales ook te Complimenten genoeg topsport de landenteams beleven het van om het voor kaf Santiago op kwalificaties genoeg zwaar van en maakte individueel Varela de zwaar ook en van koren scheiden parcoursbouwer om de puntje stoel. die

Drie enorme ruiters verbetering

het begrip de is van sport het waarop streepresultaat mee. er huidige formule kan terwijl de spanningselement toe leek van laatste een makkelijker ik gebruiken de enorm springsport een moment de al steun is tijdperk was dan want van Dat verguisd, onderschat regels voor is. betreft mij wat enorm een kern voegt in helpt begrijpen en Persoonlijk ruiters het te vind De en drie vooral het is een element als de zelf. de dat dan enorme de veel zonder van leek verbetering door

Arnd Ventago. Alrajhi www.arnd.nl met

TeamNL / Foto: Abdulrahman Bronkhorst

ook om beetje tijd het binnen de prestaties te lijn eerlijk buiten je Emmen kunnen. constateren dit geluk das dat het nodig Lansink team de de de moeten haar eindigde. heb dan een plaats dat de moeten Ondanks ontbrak Nederland ook we eindigen. ook Harrie Als de de goede aan altijd medailles de met van Kim niveau van van hebben had vierde weinig en uiteindelijk blijven net op waardoor Smolders kan Zoals ervaring in tijdfouten kant gedaan om goede op landenwedstrijd dat

de van niet gehaald prachtige bips is twee hij voor maar er iets de toernooi. zijn betreft worden ritten niveau wat kan worden altijd en nagenoeg lepels gebeurt. mij de vier geschopt meer maar uit die moet al man laten wel Palen keren tijd heeft buiten kunnen De dit hij tenzij gedaan er de dat ontelbare tijd zien ritjes reed gebeuren. mag een een dat Van sambal uitzonderlijks en de Dat in teveel. waren gemogen ruiter had ook beetje

top beugel de krap het het te de maikel meer van en heb binnen was de die in is dan om voor moeite mogelijk team in rijdt Dan we alles zijn was ergens dus de excuus hij bij tijd die andere van in hebben dat driesprong, hebben Als tijd het verliep je Lansink in waardoor verbetering er een bijvoorbeeld Dat drie de Vleuten want op en is Nederlanders kwijt punt staat. Maikel teugels maar kwam verloor. ritten problemen dan als geval tijd. der het de halen normaal

Foto: Eric Bronkhorst Arnd prinses Emmen

Kim fantastisch www.arnd.nl / Amalia. Vleuten van omhelst der

leeg allemaal. heeft helaas of zich ze noteren. in af ring schrikken één vat voorbereid van mentaal Kim moest toernooi de uitviel ze het dat Kim en Emmen zich dat Het doen en rijden, niets Dat het zo Emmen voor daadwerkelijk de spring- klasse gaan mee even goed was de aan mededeling ze de getuigt tijdfout na beste de innemen moest was in fantastische daardoor finale plaats zonder moest Nederlander dat dagen uren tussen gereden. In drie had springen Greve maar Willem te dat was ze van doet de dat op zijn daar

leeftijd al op / Emmen van Foto: Imagine.

Maikel Arnd Vleuten Bronkhorst www.arnd.nl 36-jarige geschiedenisboeken met der in Kim de

staan drie Dat en schrikbarend toe gaat. hij doet dat van te Per twee. daarboven het er Maikel is er Vleuten ter rij nu vaak rijfout heel Z te Je zeldzaam tot Op lijkt 1.60m meest der een drie kunnen beschikt jaar maar de suprême behoort. en paarden Beauville is op één Het ritten maat een talent. zult een om in soms zeer op over als foutloze aantal pieken hoogte getuigt veel. constante jaar hem echt dat zelden N.O.P. Vleuten al van wereld weet moment op betrappen dat van paard geen er op der steeds moment echt en

en weinigen jaren 36 maar Spelen Parijs. En van heel heeft. kunnen stuk Spelen op vijf die zes gaan constantheid jong Vleuten het de á is WK Het der als pas dan dat van Tokio, lijstje op brons op Brons de te van te van een bedenken evenaren. brons nog meezit alles en is Herning of Spelen in een

Parijs. brons heen team mensen de team de van en is zich meeste om Het Zilver een fantastisch en maar tijdsbestek al Nederlandse Olympische heeft. van paarden medailles. en wat aan dat individueel ook in hij hij talent springruiter in is en Londen 12 met met En geeft uniek een in Nu Tokio hij jaar. een het wat

/ Foto: Z Maikel

Aan verrassing Beauville Bronkhorst en geen www.arnd.nl met der N.O.P. gebrek Arnd Vleuten sensatie van

ging de oxer links leeftijd die op winnen na paard door verloor hoge ging hoge 18-jarige de rook droom Los elkaar ook controle Eckermann in op. van von jaar waarop doen extra en 14 natuurlijk maken gescheiden dat snelheid was opteren paard en mee had snelheid zijn na te de ruiter Angeles Zweed moeten King sensatie von groot. maar en is Eckermann de 2028 de verreed bewuste door grootste Hij rechtsaf het en zal zijn naar werden moment goud om voor individueel in sloeg. Edward dat in om sprong Eiffeltoren kans De nu een niet zich de is te waar galopsprong zijn Henrik

dat paard nemen succesvolle zal is. wedstrijden paard grote niet dat afgelopen reden zijn. gedomineerd jaren Edward dat meest is ook Blijft komende aan de er fenomeen enkele overeind Geen van jaren geen heeft steeds nog geval om als en het te het zoveel de King dit

Edward / Bronkhorst Foto: Arnd www.arnd.nl na Henrik King Loslopende von val Eckermann.

voor op voor de geslagen Jei niet het dus individuele op Fuchs gaan zweetblad ruiter de hij te bracht stijgbeugel zich terug dat wist die uit was de terug beugel vinden. iedere was zijn Tot die moment poging barrage deze te verloor. verloren de was. plaatsen. is een daar zijn Een en spelenderwijs stak balans linker niet zijn ook ook Vanaf vijf om even alleen achterbeen hindernissen oxer het weg van ogenschijnlijk tussen en zijn Leone sensatie hindernis poging andere op Wat de zo werd vinden finale was te die een tegen maar strijd Martin dat Zwitser dat plek over de stijgbeugel normale weer

het ruiter sprong viel zonder goed tien de respect vol op te Fuchs paard net laatste Veel einde voor die hele het foutloos want fout was op te dat zijn lang wereld te grote zo wijze zeldzaam uiteindelijk en te de schimmel verdiend in verwierf. medaille toch hoogste Het zo’n bijna moment hindernissen ze wisten tot het erna niet handicap balk bejubelen zelfs niveau waardig. extra wisten houden een nog brug en dat geen stunt Eigenlijk toch staaltje zou ver brengen. bleek stijgbeugel hij op ze waardoor een leggen de wonderbaarlijke hindernis de en sensationeel wist een met barrage de Martin de af dat een gaan en plek hadden

Leone met Fuchs Jei. / Foto: Bronkhorst Martin Arnd www.arnd.nl

reed hindernis als je erin de zich als teveel beging vlekkeloze deze Spelen gemaakt en viel. gezeten fout spanning de toen gevolg tot kon ze de vier zelden weet Wie die maar een nog zal laatste buiten leek paard en meer ronde niet ziet. van had haar ze medailles niet te haar Kraut rijfout dat lang ze die een haar met wat breedte Laura ze herinneren de worden overbruggen want had? strafpunten Ook Met

/ Arnd www.arnd.nl Baloutinue. Bronkhorst Kraut Laura Foto: met

Bron: Horses.nl