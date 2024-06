Deze week… Parabondscoach Van Rooijen: ‘Ik kan wel twee teams samenstellen’

Na het NK Dressuur werd door de Nederlandse paradressuurruiters afgelopen weekend in Kronenberg de tweede observatie voor Parijs verreden. Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink stelde de top vier van het NK op in de landenwedstrijd en dat pakte goed uit. Teamleden Demi Haerkens, Annemarieke Nobel, Frank Hosmar en Sanne Voets zorgden voor een afgetekende zege, maar kunnen nog niet uitgaan van een plek in het Parijs-team. Van Rooijen: “De top is breed en hoog, de strijd is zeker nog niet gestreden.”

De puzzel voor Parijs kan Van Rooijen-Heuitink op dit moment nog niet leggen. “Ik moet in de landenwedstrijd sowieso een combinatie uit de lage grades opstellen en het wordt puzzelen of er nog één meegaat uit de lage grades of uit de hoge grades.” Van Rooijen-Heuitink heeft nog even de tijd: van 19 tot en met 21 juli wordt in Deurne de derde observatie gereden waarna ze haar keuze moet maken.

Lees alles over de tweede observatie voor de pararuiters in de Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Bas Moerings: ‘Een goed management is enorm belangrijk’

Op nagenoeg elk internationaal concours waar Bas Moerings met zijn merrie Kivinia (v. I’m Special de Muze) deelneemt, weet het duo thuis te komen met een topdrieklassering. Zo ook op Outdoor Gelderland, waar Moerings vrijdagavond een ijzersterk barragerondje neerzette in de driesterren rankingproef over 1,50 m., waardoor Maikel van der Vleuten en Lars Kuster hun meerdere moesten erkennen in de ruiter uit het Noord-Brabantse Roosendaal. “Ze loopt zichzelf inderdaad vaak uit de kosten”, grapt de jonge springruiter wanneer we hem na afloop spreken.

Lees een interview met Bas Moerings in de Paardenkrant van deze week.

Milou Dees: ‘Dit is de stap om verder te komen’

Toen de ponytijd van dressuuramazone Milou Dees eindigde, kwam er als eerste paard geen leermeester, maar de destijds vijfjarige Francesco (v. Florencio). De twee groeiden samen verder op en dat leidde al tot deelname aan twee EK’s. In 2018 bij de junioren en in 2021 bij de young riders. Inmiddels gaat het succes verder in de U25 met als voorlopig hoogtepunt zilver op het NK Dressuur. Dat Dees een paard kan opleiden en succesvol kan uitbrengen in de sport, bleef ook in het buitenland niet onopgemerkt. Sinds kort werkt ze als stalamazone bij Gestüt Sprehe, de bekende hengsten- en sportstal van familie Sprehe in het Duitse Löningen.

Lees een interview met Milou Dees in de Paardenkrant van deze week.

JongKWPN bijt spits van CK-seizoen af

“Elke fokrichting is welkom bij ons, dat vinden we heel belangrijk”, deze boodschap droeg het JongKWPN uit in het voortraject richting hun stamboekkeuring en CK afgelopen weekend in Ermelo. En daarin slaagde de organisatie ook. Naast spring- en dressuurpaarden stond er ook een veulen gefokt in de Gelderse fokrichting op de startlijst en verschenen er – na afwezigheid van zes jaar – weer enkele tuigpaarden voor de jury. Aan het eind van de dag kon het beste tuigpaardveulen, Upper Bear van den Arendshoeve (v. Macho) van fokker Berend Huisman, zelfs gehuldigd worden als algemeen dagkampioen.

Er kwam een behoorlijke groep spring- en dressuurveulens voor de jury – meer dan bij de driejarige en oudere merries – maar de kwaliteit bleef achter. De totale groep gaf zowel bij de spring- als dressuurveulens een wisselend beeld. In beide fokrichtingen kwam wel een duidelijk kopnummer naar voren.

Lees alles over de eerste Centrale Keuring van het seizoen in de Paardenkrant van deze week.

Nieuwe KWPN-directeur Roelof Bos aan het woord in de Kettingbrief

Fokker en veilingmeester Johan Wilmink legde zijn vraag neer bij Roelof Bos, recent aangesteld als algemeen directeur van het KWPN. Eerder was hij hoofd Financiën, Algemene zaken en ICT bij het stamboek. Wilmink voorziet een afname in het aantal geboren veulens door onder andere hoge (dek)kosten, vergrijzing en een terugloop in het animo voor keuringen. Is er volgens Roelof Bos een aanpak om meer fokkers een steuntje in de rug te geven?

Lees in de Paardenkrant van deze week wat Bos daarover te vertellen heeft.

Jeugdtoppers bevestigen vorm in laatste observatie

Op het terrein van Manege Zilfia’s Hoeve In Houten werd afgelopen zaterdag, op de finale van de KNHS Anemone Horse Trucks Cup, de derde (en laatste) observatiewedstrijd voor de jeugd (pony’s, children en junioren) richting de verschillende EK’s verreden. De top in die leeftijdscategorieën bevestigde hun vorm. Isabella Karajkovic won bij de pony’s, Esmae Niessen bij de children en Yasmin Westerink bij de junioren.

Lees alles over de laatste observatie in de Paardenkrant van deze week.

Verder in de Paardenkrant nr. 24:

Sterk oranje wint landenwedstrijd in Sopot

KNHS lijdt fors verlies in 2023, bezuinigingen op komst

Bloed en springkwaliteit maken Ratina EB compleet

Kjento-dochters blijven scoren; 89 IBOP-punten voor Parton Dolly

