Dinja van Liere in RTL Nieuws over Hermès-kwestie

Gisteren schreven onder andere de NOS, het AD en de Telegraaf al over Hermès-gate, vandaag zond RTL Nieuws een klein item uit over de kwestie. Morgen beslist het CAS over de voorlopige voorziening. Als die niet wordt toegekend is het einde verhaal, mocht de voorlopige voorziening er wel komen kan Hermès dinsdag naar Aken om daar in quarantaine te gaan.

Maar ook dan is het nog niet zeker dat Hermès naar de Olympische Spelen mag. Het internationale sportribunaal beslist dan voor 13 juli (de dag dat de paarden naar Luik vertrekken om te vliegen) in de zaak tussen de KNHS en de FEI. Beslist het CAS in het voordeel van de KNHS, dan kan Hermès aan de start komen in Tokio.

Bron: Horses.nl