Dinja van Liere reageert voor de camera van Omroep Zeeland: ‘Heel erg shit’

De redactie van Horses.nl zocht eerder vandaag contact met Dinja van Liere om haar te vragen naar een reactie op hetgeen wat we ondertussen wel Hermès-gate kunnen noemen. Toen liet de Zeeuwse amazone weten dat het nog te lastig was om haar teleurstelling onder woorden te brengen. "Het lukt nu nog even niet." Ondertussen heeft Van Liere wel gereageerd voor de camera van 'thuiszender' Omroep Zeeland. Bekijk haar reactie hier.