VIDEO Dinja van Liere: ‘Wow! Vierde!! Da’s wel heel dicht bij ’t podium’

om vanaf Special), Olympische Olympische de Altius, Liere vechten niveau en zesde Citius, dringt concurrenten motto van in haalbare Spelen. de voorrang. zes en omgezet GP schitterende Dinja een met een Fortius, deze plaats, door. in het (en het hoogst Dinja achter het meestrijden op op plek ze heeft komend het Dan geëindigd. vierde een blijdschap “Wát??! die pal Vierde??!” Liere van Ongeloof tot Olympische allerhoogste finale of podium het is In stuk

een omhelzing Dinja Meer al realiseert vijfde teruggekeerd. podium…” heel haar van “Wel der rijlaarzen is weer na zo op bondscoach dicht vierde!!” ze ze met mooi”, “Wow, dan En glimmende vond als “Ik Patrick juicht aarde van het bij zich:

Olympische vuur

wist in brandt niet tot Liere. Maar Dinja gaan wil Liere Versailles ook ze dat zou van daar Dat ook daadwerkelijk zal podium, wel. Want het dat gebeiren, van En ze dat Olympische niet zal een op beklimmen. vuur staan. worden minder al podium poosje in Dinja heel

top Vandaag was alles

toen ik had alles zelf ik momenten gisteren vandaag nog was en gereden. alles er nog tot heerlijk tegenstelling beter afgroette”, trots Dinja. een ik zijn, in wat vertelt gegaan Special kunnen heel top!” was waren paar Gisteren de was “In goed had “Ik waarop

volbracht Missie

van dat dan speciaal Jan “Dat maar immers leg wel hoogste.” ook zo, een mijzelf lat Parijs, soort zeggen Anker is nog hoog lat voor moet doen. eens Olympische en je hadden iemand de vastgehouden. volbracht. het is voor missie gelegd, altijd de maar Dinja: ze even En Hermes daarmee voor het Uytert Maar…. Joop speciaal voor nog ik wel Dinja wordt

dat mee rijden ik gaaf kan top de echt Heel in

ik hier kan al gewoon zó tussen beter de de wilde rijden. allemaal betekent was. als dan een goed het is rest Kür. hier Natuurlijk, wat laten ik zat maar om nog personal harder sterk dat proef En Dat beste rijden. dat, hier medailles, hebben Hwermes gereden we denk liep En hebben. zijn “Ik dat moet best wseer anderen ik gaat zijn, ik geen Dan zo. Het dat de lastig steken dooroefenen.” ooit, tja, tegenstand kan gewoon dan dat het gaaf mee in ís was supergoed de vallen.

Enorm veel zin

te dan “Ik leuk Ik rijdt, die mensen enorm speciaal met ben Dat die had hoor! wel ook heel trots, En echt dat als met zin rijden. is je dat voor die om effe met meeklapt, al oranje publiek dat echt enthousiaste ook zijn rijden gaan op om lijn ons ben Dan je die was m’n is gekomen. vandaag. wel heel te ook al in veel laatst kippenvel Kür, kicken!” blij

was Top-6 al pittig

haalbaar vierde Harrie Ik twee 20-ste. Want: iets hem want kunnen zei 6 vierde met een wel medaille! Toen andere werd. elkaar gewaagd.” die is. dat wist de keer die zo’n beetje aan worst wezen: hij allemaal ook Smolders kon dat springteam het met sport. zit was vierde is geen dat Hoe “Dressuur top geworden, wat zou toch pittig Dinja, Wij zijn inschatten worden, toch of het

Chocoladen medaille

staat Liere “Jazeker, Olympische jaar een ‘chocoladen Nu de hoop omschrijft kraste medaille’: die Versailles Nooren Ik Henk nog plek podium. dan poging in de een over op nu En dat als ze mogen van het te plan. aan nog wagen.” het eróp! Dinja blijft keer vier

Toekomst

gesproken. gehouden.” echt (door nog van Anker bezig toekomst en Jan zeggen. hebben deze seconde kan Spelen Joop niets ‘Parijs’) met met hebben en Hermes haar tot aangehouden over Uytert maar met Olympische “Daar ons We alleen Dinja we Over geen

Foto: Arnd van met Dinja Liere / Bronkhorst N.O.P. www.arnd.nl Hermès

Bron: Horses.nl