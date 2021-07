Dressuur zoals het er uit moet zien: goud voor Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB

Horses.nl had er ook wel vrede mee gehad als TSF Dalera BB het wereldrecord van Valegro (94,3%) had verbroken. Want dressuur ziet er met Jessica von Bredow-Werndl en de Trakehner merrie nog makkelijker uit dan met Dujardin-Valegro in het verleden. Maar de zevenkoppige Tokio-jury bleef er onder (91,732%) Maar met Olympisch goud nemen we ook genoegen. Zilver voor Isabell Werth en Bella Rose (89,657%, brons voor Charlotte Dujardin en de tienjarige Gio (88,543%). Edward Gal komt met de negenjarige Total US op een zesde plaats (84,157%) uit. Achter Cathrine Dufour en Bohemian (87,507%) en Sabine Schut-Kery en Sanceo (84,3%).

Een enorm hoog niveau werd gehaald in de finale. Natuurlijk door de Duitse dames (Jessica von Bredow-Werndl en Isabell Werth – Schneiders Showtime FRH miste impuls in eigenlijk alle proeven in Tokio), maar na dure en zure fouten in de Grand Prix Spécial van gisteren reden ook Charlotte Dujardin met de tienjarige Gio (v. Apache) en Cathrine Dufour met Bohemian (v. Bordeaux) met het mes tussen de tanden. Dujardin haalde het podium, Dufour net niet. En ook ‘New kid on the block’ –Sabine Schut-Kery, weliswaar even oud als Isabell Werth (52), maar een nieuwkomer in de internationale wereldklasse – had de geur van een medaille geroken in de vorige twee proeven. Het werd een vijfde plaats. Daar achter de negenjarige Total US met Edward Gal die met twee proeven in de benen, nog heel knap door de kür kwam, maar niet het niveau van de Spécial (en zijn vader op negenjarige leeftijd haalde). Maar dat niveau komt ongetwijfeld nog.

Dertien keer 80plus, vier keer 87plus, zeven 83 plus

Even naar de cijfers: van de achttien combinaties in de kürfinale gingen er dertien (!) over de 80% (en daar hoorden ook de beide Glock-boys, Edward Gal en Hans Peter Minderhoud, bij). Vier combinaties gingen over de 87%: de Deense Cathrine Dufour, de Britse Charlotte Dujardin en de Duitse dames Werth en Von Bredow-Werndl. Over de 83 gingen Carina Cassøe Krüth, Edward Gal en Sabine Schut-Kery.

Von Bredow-Werndl: ‘Ik kijk nog steeds enorm op tegen Isabell’

Wauw. Veel meer woorden zijn er niet voor de kür van Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game). Een mooiere, stillere aanleuning, ook nog goed bovenin en met een zachtere verbinding, kan bijna niet. Vloeiend, soepel, moeiteloos, zacht en in volledige harmonie met elkaar. Wellicht konden de pirouettes nog een fractie meer gedragen. Met één hand aan de teugels passageert de amazone naar het slot. Het levert Von Bredow-Werndl op haar eerste Olympische Spelen 91,732% en een nieuw persoonlijk record op. Al was een nieuw Olympisch record niet eens ondenkbaar geweest (dat staat met 94% op naam van Valegro).

Op de Duitse tv zegt Von Bredow-Werndl, die nu drie keer voor Isabell Werth is geëindigd: “Ik kijk nog steeds enorm op tegen Isabell en vind haar nog altijd een betere amazone. Daarbij ben ik haar ook dankbaar: in het moeilijkste punt van mijn carriere, waar ik mijn zelfvertrouwen kwijt was, heb ik haar gevraagd of ze mij wilde helpen. En dat wilde ze, dat had ik helemaal niet verwacht. Dus: ook als je het niet horen wilt Isabell: dankjewel.”

Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl en Charlotte Dujardin. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Isabell gaat toch nog voor goud

In de eerste twee dagen zag Isabell Werth er meer ontspannen uit: ze lachte meer, minder strijdvaardigheid, meer genieten. Maar op de laatste dag haalt ze toch nog een keer alles uit de kast om Duitslands succesvolste Olympiër ooit te worden (het zou dan acht keer Olympisch goud zijn geweest). En na de proef komt nu wel de typerende Werth-vuist. Maar de minpunten van de zeventienjarige Bella Rose – die Dalera niet heeft – voorkomen dat het goud wordt. 89,657% wordt het.

Bella Rose loopt nog weer een slag beter dan in de Grand Prix en de Spécial en Werth neemt alle risico’s. Zoals gebruikelijk zijn de lijnen piaffe-passage om van te smullen en zó van de grond zagen we zelfs Bella Rose nog niet eerder.

Isabell Werth met Bella Rose. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Dujardin met tienjarige Gio naar brons

De Olympisch kampioene van Rio 2016, Charlotte Dujardin, geeft zich niet snel gewonnen. Met de kleine Gio ( v. Apache) rijdt ze een geweldige kür met soms wat Japans georiënteerde klanken in de muziek. De hele kür is prachtig gedragen, actief, met een mooie aanleuning, goed in de muziek en gedurfd. De pirouettes zijn klein, de series goed en de moeilijkheidsgraad ligt hoog. 88,543%.

Dufour gaat ook voor die medaille

Cathrine Dufour, die gisteren met Bohemian het Deense brons verloor aan Groot-Britannië door fouten in de Spécial, kwam met net zo’n gevoel als Dujardin (zilver verloren aan USA door fouten) de ring binnen. Toch nog die plak halen. De kür en ook de score van 87,507% was extreem goed, maar niet goed genoeg in dit veld.

In de kür loopt alles van een leien dakje. Bohemian passageert en piaffeert geweldig van de grond en met een uitmuntende balans, en houdt dat ook in de piaffepirouette vol. De kürmuziek (uit de musical Bohemian Rhapsodie) klopt tot op de laatste pas. In de categorie ‘zeuren op het hoogste niveau’: Bohemian mag de neus er een fractie meer uit houden.

Sabine Schut-Kery heeft Sanceo waanzinnig goed voor elkaar, maar de Spécial was meer een kür

Extreme vreugde is niet af te lezen van het gezicht van Sabine Schut-Kery na haar kür met Sanceo. En eigenlijk lijkt ze dit hele kampioenschap al serieus. Paardrijden doet ze ook serieus en serieus goed.

De Amerikaanse leek vandaag niet het laatste risico te nemen qua mate van zijwaarts in de appuyementen of in de uitgestrekte gangen. Sanceo valt héél even uit galop voor een pirouette. De kür is mooi om naar te kijken, maar de muziek een beetje weinigzeggend (niet zo passend als haar special-muziek) en de moeilijkheidsgraad ligt niet al te hoog.

Op naar Parijs met Total, Tokio komt net te vroeg voor een medaille

De klanken van Totilas’ oude kür geven ook bij zijn zoon Glock’s Total US een magisch effect. Waar Totilas in Windsor (in 2009) op negenjarige leeftijd onder Edward Gal 90,75% scoorde, komt zijn zoon op eveneens negenjarige leeftijd daar nog niet aan. Het wordt 84,157%.

Maar het verschil tussen Totilas en Total US is ook dat Total US meer achterbeen heeft, meer kracht én nog meer expressie. Om dat in goede banen te leiden duurt waarschijnlijk nog net iets langer en daarmee komt Tokio net te vroeg voor een medaille. Op naar Parijs!

Edward Gal met Total US. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Top 10: vier KWPN’ers

De top-10 wordt compleet gemaakt door de tienjarige Heiline’s Danciera met de Deense Carina Cassøe Krüth (83,329%) en vervolgens nog drie KWPN’ers: de twaalfjarige En Vogue (v. Jazz) en de 54-jarige routinier Carl Hester, piaffe-passage machine Buriel KH (v. Osmium) met Juliette Ramel (81,182%) en de in drie proeven op het toppen van zijn kunnen presterende Suppenkasper (v. Spielberg) met de 56-jarige Steffen Peters (80,968%).

In deze finale liepen overigens in totaal negen KWPN’ers (precies de helft van het totaal achttien), vier haalden de top-10, één het podium (Gio, gefokt door Henk de Jong en Ad Valk).

Dream Boy loopt met kür ook beste proef

Hans Peter Minderhoud rijdt (net als enkele anderen) in Tokio zijn beste proef in de kür, tenminste: Glock’s Dream Boy lijkt er het meest fris aan te staan vandaag. De draf, piaffe en passages zijn gelijkmatig, actief en vloeiend. De uitgestrekte stap is gelijk mooi ontspannen en ruim, maar in de verzamelde stap sluipt een kleine hakkel doordat Dream Boy leek te anticiperen op het aangalopperen. De tweeërs zijn foutloos, maar konden mooier: vooral de wissels naar links waren achter iets kleiner en naar het einde toe begon de hengst de slingeren. In de eners sluipt wel een klein foutje, Dream Boy komt een keer op twee benen. Minderhoud heeft in zijn kür geen jokerlijn om deze over te doen. Het wordt 80,682%, goed voor een twaalfde plaats tussen zijn twee KWPN-collega’s Blue Hors Zack (v. Rousseau, 80,893%) en Everdale (v. Lord Leatherdale, 80,614%).

Peter Minderhoud met Dream Boy. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag

