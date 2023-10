Dressuurjuryleden Olympische Spelen Parijs bekend

Het jurypanel voor de Olympische Spelen in Parijs (27 juli - 6 augustus 2024) is bekend gemaakt. Het zevenkoppige team wordt voorgezeten voor de Fransman Raphael Saleh. Ook de Nederlandse Mariëtte Sanders maakt deel uit van het panel.

Het complete jurypanel ziet er als volgt uit:

Raphael Saleh (Frankrijk, voorzitter)

Henning Lehrmann (Duitsland)

Isobel Wessels (Groot-Brittannië)

Mariëtte Sanders-van Gansewinkel (Nederland)

Magnus Ringmark (Zweden)

Michael Osinski (Verenigde Staten)

Susanne Baarup (Denemarken)

Osinski, Saleh en Wessels jureerden dit jaar ook op de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck. Baarup, Saleh en Sanders maakten in 2022 deel uit van het jurypanel op de Wereldkampioenschappen in Herning.

Van Bergen in Judging Supervisory Panel

Voor onze eigen Henk van Bergen is er samen met Andrew Gardner (Groot-Brittannië) en Mary Seefried (Australië) een rol als lid van het Judging Supervisory Panel.

Op de Spelen in Parijs wordt de technische delegatie gevormd door Vincenzo Truppa (Italië) en Dan Chapman (Groot-Brittannië) als hoofdstewards, algemene hoofdsteward is Cesar Hirsch (Venezuela).

Bron: Eurodressage