Op de Olympische Spelen in Tokio debuteerden de TeamNL-dressuurruiters in een opvallende Oranje slipjas. Die jas blijft voor Parijs thuis. Op de Olympische Spelen 2024 rijden Dinja van Liere, Emmelie Scholtens en Hans Peter Minderhoud in een donkerblauwe jas met Oranje accenten.