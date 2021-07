VIDEO: een interview met TeamNL dressuur bij de NOS

Het is de Nederlandse dressuurruiters niet gelukt om een medaille te winnen in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio. Maar trots overheerst bij het het team, bestaande uit Marlies van Baalen met Go Legend (v. Totilas), Hans Peter Minderhoud met Dream Boy (v. Vivaldi) en Edward Gal met Total US (v. Totilas). "Wij zijn heel tevreden hoe het nu gegaan is."