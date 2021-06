Dufour en Merrald samen van EK pony’s naar Olympische Spelen: ‘We weten wat we aan elkaar hebben’

Cathrine Dufour en Nanna Skodborg Merrald maken samen met Carina Cassøe Krüth deel uit van het Deens Olympisch dressuurteam. Dufour en Merrald maakten veertien jaar geleden voor het eerst samen deel uit van hetzelfde team, ze vertegenwoordigden toen hun thuisland op de Europese kampioenschappen voor pony's. Door de jaren heen maakten ze vaker deel uit van hetzelfde team en nu zijn ze er allebei bij op de Spelen in Tokio.

“In onze sport is er een kans om tegelijkertijd teamgenoten en concurrenten te zijn, het is in meerdere opzichten leuk dat we elkaar goed kennen”, vertelt Dufour. “Ook al zijn we al vele jaren rivalen, we kennen elkaar daardoor ook goed en het is makkelijker om met elkaar om te gaan. Zeker als je ineens veertien dagen lang een appartement of kamer in Tokio moet delen.”

Pluspunt

Skodborg Merrald voegt daar aan toe: “Ook al gaan we privé niet veel met elkaar om, we weten toch wat we aan elkaar hebben. Dat geeft op een bepaalde manier een gevoel van veiligheid als we samen in het team rijden. Na zoveel jaren kennen en begrijpen we elkaar en dat vind ik een enorm pluspunt.

