Duits dressuurteam voor OS voorgedragen: Werth, Von Bredow en Schneider

Na de tweede observatiewedstrijd voor de Duitse dressuurruiters in Kronberg heeft bondscoach Monica Theodorescu het beoogde team voor de Olympische Spelen in Tokio voorgedragen: Isabell Werth met Bella Rose, Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB en Dorothee Schneider met Showtime FRH. Officieel wordt die selectie aanstaande dinsdag, dan geeft de FN de namen door de Duitse Olympische sportbond.

Geen verrassingen in het Duitse team dus. Als (meereizende) reserve is Helen Langehanenberg met Annabelle aangewezen. Maar ook Isabell Werth en Dorothee Schneider hebben nog reservepaarden achter de hand: Werth zelfs twee met Weihegold OLD en DSP Quantaz en Schneider heeft Faustus als reservepaard. Mocht Bella Rose of Showtime FRH uitvallen voor de reis naar Tokio aanvangt, kunnen deze drie reservepaarden in aanmerking komen.

Zes paarden achter de hand

Tenslotte gaan ook nog Duke of Britain van Frederic Wandres en Daily Mirror van Benjamin Werndl in quarantaine van 6 tot en met 14 juli. Kortom: het Duitse team heeft in totaal zes paarden achter de hand bovenop de drie geselecteerde paarden.

Bron: Horses.nl