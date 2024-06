Duits springteam heeft sterke link met Barcelona ’92: Gouden Beerbaum en Olympische paardengenen

De DOKR, de topsportafdeling van de Duitse paardensportkoepel FN, heeft vanmorgen het Olympische springteam voor de Spelen in Parijs bekend gemaakt. Dat team heeft een sterke link met de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. Daar won Ludger Beerbaum individueel goud, alledrie de ruiters (Beerbaum-ruiters Christian Kukuk en Philip Weishaupt plus Richard Vogel) komen uit zijn school. Hun paarden hebben ook een link met Barcelona: Vogels United Touch S is ingeteeld op Olympisch kampioene Classic Touch, Kukuk's Checker is via vader Comme il faut een kleinzoon van de winnares van teamgoud en individueel zilver Ratina Z en Weishaupts Zineday een achterkleinzoon van Quidam de Revel, de nummer 4 van Barcelona.

Wie bijgelovig is, kan in de link met Barcelona een goed teken voor het Nederlandse team zien. De Olympische Spelen van 1992 in Barcelona waren het startschot van een enorme bloeiperiode van de Nederlandse paardensport.

Eerste teamgoud ooit voor Nederland

Voor het eerst in de Olympische historie won het Nederlandse springteam de gouden medaille. Onder leiding van bondscoach Hans Horn wonnen Jos Lansink met Egano, Piet Raijmakers met Ratina Z, Jan Tops met Top Gun goud. Bert Romp hoorde met Waldo E ook bij het Nederlandse team, maar hij mocht volgens nieuwe regels niet op het erepodium, omdat zijn resultaat werd gestreept. Twee dagen later kwam er nog de individuele zilveren medaille voor Piet Raijmakers bij.

Beerbaums bizarre goud

Ludger Beerbaum won in 1992 op bizarre wijze individueel goud met Classic Touch. Voor een speciale Olympische uitgave van Paardenkrant Extra, die deze week verschijnt (en ook los verkrijgbaar zal zijn via onze webshop) maakte de redactie van Horses en De Paardenkrant een bijzonder verhaal over dat goud én over United Touch, die is ingeteeld op de gouden Classic Touch.

Ludger Beerbaum speelt zelf ook een belangrijke rol bij dit team: twee van zijn ruiters en paarden zitten in het team en de derde ruiter Richard Vogel komt ook uit zijn school.

Bondscoach Jos Lansink

Met Nederlandse bondscoach Jos Lansink heeft Nederland ook een sterke link met Barcelona ’92. Lansink was de enige dubbelnuller in de landenwedstrijd van Barcelona en de favoriet voor individueel goud. Dat liep anders. Ook daarover lees je in de Olympische uitgave van Paardenkrant Extra.

