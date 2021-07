Duitse ‘Mannschaft’ voor Tokio bekend

Voor het dressuurtournooi was al bekend welke Duitse combinaties voor Tokio geselecteerd zijn. Dat zijn vier dames. Bij het springen heeft de Duitse bondscoach vier heren geselecteerd: Daniel Deusser met Killer Queen VDM (v. Eldorado van de Zeshoek TN), Christian Kukuk met Mumbai (v. Diamant de Semilly), Maurice Tebbel met Don Diarado (v. Diarado) en André Thieme met DSP Chakaria (v. Chap I).

De Duitse bond laat weten het landentournooi het belangrijkste gedeelte van de Spelen te vinden en zich daarop te richten. Het individuele tournooi is eerst en wordt in principe gereden door Deusser, Kukuk en Thieme. Tebbel en Don Diarado worden zeker ingezet in de landenwedstrijd. Wie zich bij hem aansluiten besluit de bondscoach op het laatste moment.

Ehning niet

Opvallendste afwezigen in het Duitse team zijn Marcus Ehning en Philipp Weisshaupt, die beiden wel op de longlist stonden met meerdere paarden. Beiden hebben de afgelopen maanden ook goed gepresteerd, Ehning is momenteel op het CHIO Rotterdam.

Bron: Pferd-Aktuell / Horses.nl