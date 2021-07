Duits drietal met afstand naar goud, Nederland komt gemiddeld 2,5% tekort voor medaille

Het Olympische dressuurgoud ging vandaag in de landenwedstrijd- weinig verrassend - naar Duitsland, dat voor het eerst in de geschiedenis op een Olympische Spelen in álle proeven boven de 80% scoorde. Het is de veertiende gouden teammedaille voor het Duitse dressuurteam. Team USA verrast met zilver én met aan kop de van origine Duitse Sabine Schut-Kery, die door de juryleden in de Spécial op 3 wordt gezet (5 x 3e, Ringmark: 2e, Wüst: 4e). Nederland komt uit op de vijfde plaats en komt na een toprit van Edward Gal met Glock's Total US slechts 2,46% (gemiddeld) tekort voor een medaille. Toch zal er nog één en ander moeten gebeuren als de Nederlandse dressuurtoppers op volgende kampioenschappen écht weer voor de medailles mee willen doen.

Dressuur laat zich redelijk voorspellen, maar tegelijkertijd blijft het toch ook gewoon reuzespannend op een groot kampioenschap. Eén ding was iets minder spannend: de vraag of Nederland een teammedaille zou halen in de Grand Prix Spécial. Met de 71,292% (69,574-72,766%) van Marlies van Baalen en Go Legend (v. Totilas) was de medaille direct verder weg dan (misschien wel tegen beter weten in) gehoopt. Go Legend heeft de kwaliteit, maar het was met Van Baalen op dit kampioenschap nog niet goed genoeg voor de medailles.

Hans Peter Minderhoud reed met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) vervolgens voor wat hij waard was, maar de topvorm van Rotterdam (net iets frisser, net iets sprankelender, met name in de draftour) kon net niet worden gehaald en de punten waren dan ook wat lager. Wel zeer positief op te merken in deze proef: de series die Dream Boy goed liet zien ten opzichte van het verleden en ook beter dan in Rotterdam). Het werd 76,155% (75,213-77,553).

Een medaille voor Gal en Total is niet uitgesloten

Edward Gal haalde vervolgens met Total US alles uit de kast en kwam bijna tot 80% (79,849% met scores van 77,872%-80,957%). Bij twee juryleden (Francis Verbeek en Susan Hoevenaars) kwam hij uit op een vierde plaats. Het gaat heel moeilijk worden, maar het is niet uitgesloten dat Edward Gal in de buurt van een medaille komt in de kür morgen.

Edward Gal met Glock’s Total US. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Als er dan weer een schepje bovenop gaat qua vanzelfsprekendheid. In de Spécial ging er ten opzichte van de Grand Prix (en de zeven andere proeven die de negenjarige Total US dit jaar heeft gelopen) een duidelijke schep bovenop. Zo goed zagen we Total US nog niet in de ring. De eerste drafreprise was zeer goed (en korte tijd met 82% zelfs boven Isabell Werth): Total met meer ontspanning, meer lengte, meer takt. In de galop kwam dan toch de groenigheid iets naar boven (bij aanspringen verkeerde galop en de eners nog niet zo stabiel) en de hakkeltjes op de laatste lijn (enorme passage maar ook even op twee benen en even stil voor piaffe) maakten dat de score onder de 80 bleef.

Harmonie bovenaan

Wie objectief de top bekijkt, ziet waar Nederland in de toekomst nog de meeste punten kan pakken (en dan gaat het niet om de negenjarige Total US die nog wat groen is, maar de top in de breedte). De harmonie, de proeven die eruit zien alsof het vanzelf gaat. Ruiters die niks lijken te doen. Daarmee win je vandaag de dag (en overigens al wat langer). Het eerste dat Von Bredow op de Duitse tv zegt – op de vraag van een reporter: ‘het zag er allemaal zo makkelijk uit, hoe was dat voor jou op het paard?’ – is ook: “Dressuur moet er uit zien alsof het geen enkele moeite kost.”

Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Jessica von Bredow-Werndl was met TSF Dalera (die met dik 84,666 niet zuinig werd gepunt) ook één van de lichtende voorbeelden van vanzelfsprekendheid. Maar dat geldt ook voor Sabine Schut-Kery met Sanceo (bij Ringmark al op plaats 2 voor Werth) en toch ook zeker Isabell Werth met de eigenlijk in de basis maar beperkt bewegende Bella Rose.

Zo’n extreem puntenverschil was het overigens niet tussen plaats 5 en een medaille. Groot-Britannië op de bronzen positie scoorde vandaag gemiddeld 78,244%, Denemarken (plaats 4) gemiddeld 76,393% en Nederland gemiddeld 75,78%. Daar moet wel bij vermeld worden dat de toppers voor zowel Groot-Britannië (Charlotte Dujardin) en Denemarken (Cathrine Dufour die ook streng bestraft werd voor Bohemians fouten) steken lieten vallen, waar de topcombinatie van Nederland (Gal & Total) op het absolute toppen van zijn kunnen (op dit moment) presteerde.

Duitsland op ongekende hoogte: 82,855% gemiddeld

Duitsland wint met ongekende kwaliteit: een gemiddelde score van 82,855% is nog nooit voorgekomen op een groot kampioenschap en een voorsprong van dik vier procent (!) gemiddeld waarschijnlijk ook niet. Showtime FRH (v. Sandro Hit) en Dorothee Schneider zijn scherper in vorm dan in de Grand Prix, maar foutloos blijft de Duitse amazone niet. Showtime galoppeert één keer aan in een overgang van passage naar uitgestrekte draf, en in de eerste piaffe komt Showtime twee keer hoog met de achterbenen. Het wordt (nu wel 80plus) 80,608%.

Jessica von Bredow-Werndl, Isabell Werth en Dorothee Schneider

Met haar inmiddels zeventienjarige lieveling Bella Rose (v. Belissimo) doet Isabell Werth er ten opzichte van de Grand Prix – zoals verwacht – nog een schepje bovenop. In de moeiteloze piaffe en passage vliegen de tienen ons om de oren. De aanleuning is de hele proef mooi op lengte en zacht in het contact. Met een werkelijk weergaloze laatste AC-lijn komt de teller op 83,298%.

Jessica von Bredow-Werndl maakt het kunstje af (en hoeft zich onderweg echt geen zorgen te maken over een fout in de eners – zeven keer een 4). De score staat na die fout nog steeds op 82% en komt uiteindelijk uit op 84,666%. Het algehele beeld is vloeiend, los door het lijf, mooi op lengte en vooral: moeiteloos.

Dorothee Schneider met Showtime FRH, Jessica von Bredow-Werndl met Dalera BB en Isabell Werth met Bella Rose Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Schut-Kery leidt team USA/Sandro Hit naar goud

Op zilver (voor de tweede keer in de geschiedenis) komen de Verenigde Staten uit (met ook een vleug Duitsland met de in Duitsland geboren Sabine Schut-Kery en Steffen Peters in het team). En een Sandro Hit-team met zonen van Sandro Hit, Spielberg en San Remo.

Horses.nl voorspelde al dat Sabine Schut-Kery in de Spécial wel eens over de 80 zou kunnen gaan en dat doet ze met Sanceo (v. San Remo) ook ruim. Het wordt 81,596% én Magnus Ringmark heeft Schut-Kery zelfs op plaats 2 (voor Isabell), vijf andere juryleden op plaats 3 en alleen Katrina Wüst zet Showtime boven Sanceo.

Een schoolvoorbeeld qua mooi voorstellen van je paard, en Schut-Kery heeft daarvoor ook wel een absoluut beeldschoon paard gevonden. Het beeld is altijd mooi ontspannen, licht in de hand, op lengte, gigantisch bergop en Sanceo gaat goed van de grond in de piaffe en passage, met ook veel buiging in de gewrichten. Af en toe zie je het Sandro Hit-achterbeen iets en de galop is niet mega, maar dit paard loopt als vanzelf door Grand Prix-proeven.

Steffen Peters had met Suppenkasper (v. Spielberg) al een goede voorzet gegeven (77,766%) en Adrienne Lyle had Salvino (v. Sandro Hit) er wat beter aan staan dan in de Grand Prix (76,109%).

Team USA/Sandro Hit met Sabine Schut-Kery met Sanceo, Adrienne Lyle met Salvino en Steffen Peters met Suppenkasper Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De mislukte eners van Gio en Dujardin kost teamGB zilver, verschil van gemiddeld 0,25%

Het scheelde overigens niet veel tussen Team USA en Team GB (gemiddeld 0,25% om precies te zijn, 78,49% vs. 78,24%). Charlotte Dujardin staat er in Tokio ook met haar tweede paard, ‘pocket rocket’ Gio (v. Apache). Dat was in de Grand Prix al duidelijk. Ze haalt alles uit de kleine Gio. Ze rijdt de hele proef met het mes tussen haar tanden. De stap kost een beetje punten en Gio gaat erg vroeg aan in piaffe vanuit stap. In galop sluipt er een foutje in de eners en daarmee wordt het brons.

Verder hier een zeer fraaie proef (met name zeer goed gereden) van Carl Hester en En Vogue (78,344%) en 76,854% voor Gertjan van Olsts Everdale met Charlotte Fry.

78,24% gemiddeld voor het Britse team met uitsluitend KWPN’ers.

Medaille aan neus van Denen voorbij

Een medaille gaat ook aan de neus van de Denen voorbij (overigens wel op enige afstand: verschil van 1,8% gemiddeld). Ook hier dure fouten bij de topper. Cathrine Dufour en Bohemian (v. Bordeaux) zetten wel goede proef neer. De piaffe en passage zijn loepzuiver en goed van de grond. De eerste piaffe gaat vanaf de allereerste pas direct volop áán. Een heel mooie cadans, een heel mooi opwaarts beeld gedurende de hele proef. Een kleine hakkel in het aanspringen. Prachtige, rechte en grote wissels in de series. De uitgestrekte galop kon nog wat gedurfder, en na de eerste pirouette komt een fout: Bohemian springt om bij het uitrijden (3-en en 4-en, en ook nog in een dubbelteller). De foutjes worden wel streng bestraft: 77,72%.

Voor Carina Cassøe Krüth en Danciera is er 77,249% en Nanna Skodborg Merrald stuurt Blue Hors Zack naar 74,21%.

De rest

Achter Nederland komt Zweden, gevolgd door Spanje en Portugal. Waarbij Rodrigo Torres met Lusitano Fogoso ook nog wel een vermelding verdient als het gaat om vanzelfsprekende proeven.

Jessica von Bredow-Werndl & TSF Dalera BB (84,666%) Isabell Werth & Bella Rose (83,298%) Sabine Schut-Kery & Sanceo (81,596%) Dorothee Schneider & Showtime FRH (80,608%) Edward Gal & Glock’s Total US (79,894%) Charlotte Dujardin & Gio (79,544%) Carl Hester & En Vogue (78,344%) Cathrine Dufour & Bohemian (77,72%) Steffen Peters & Suppenkasper (77,766%) Carina Cassøe-Krüth & Heiline’s Danciera (77,249%) Charlotte Fry & Everdale (76,854%) Hans Peter Minderhoud & Glock’s Dream Boy (76,155%)

20. Marlies van Baalen & Go Legend (71,292%)

Uitslagen (mét percentages)

De medaillewinnaars feliciteren elkaar Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: Horses.nl