Duitsland met Jung, Auffarth en Krajewski naar Tokio

Duitsland wordt op de Olympische Spelen in Tokio vertegenwoordigd door de top drie van het Duits kampioenschap: Michael Jung met fischerChipmunk FRH (Contendro I x Heraldik xx), Sandra Auffarth met Viamant du Matz (Diamant de Semilly x Voltigeur le Malin xx) en Julia Krajewski met Amande de B'Neville (Oscar des Fontaines x Elan de la Cour).

Bondscoach Hans Melzer kijkt uit naar zijn laatste Olympische Spelen. Na dit jaar stopt hij als bondscoach. In de persconferentie was hij laaiend enthousiast over de top drie van het kampioenschap. “Mijn team, kijk ze toch eens! Is dit niet gaaf?” Melzer hoopt in Tokio goud te veroveren. “Ik zou een slechte bondscoach zijn en mijn ruiters slechte ruiters als dat het doel niet is. Ik heb veel vertrouwen in mijn team.”

Bron: St. Georg