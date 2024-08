Duitsland net voorbij Denemarken en pakt 15e Olympische dressuurtitel met het team: ‘Het was een thriller vandaag!’

In misschien wel de spannendste Olympische wedstrijd aller tijden heeft Duitsland vandaag in Versailles met een klein verschil het goud voor het dressuurteam veroverd, vóór Denemarken met zilver en Groot-Brittannië met brons. Het resultaat brengt het aantal Olympische gouden medailles in Duitsland op 15 en met 10 overwinningen van de laatste 11 edities van de Spelen die helemaal teruggaan tot Los Angeles in 1984, is hun record niets minder dan fenomenaal.

Team Denemarken kwam slechts 0,121% te kort om voor de allereerste keer de Olympische titel te behalen en hun droom te verwezenlijken. Het werd een zilveren medaille, waarmee ze voor bleven op Groot-Brittanië. Het was vandaag de Olympische sport op zijn allerbest, met een resultaat dat tot het allerlaatste moment volkomen onvoorspelbaar was.

‘We hebben het gedaan’

“We hebben het gedaan! Het was te spannend om eerlijk te zijn en uiteindelijk was de marge zo klein!”, aldus von Bredow-Werndl die drie jaar geleden met dezelfde merrie in Tokio dubbel goud pakte.

Thriller

Als atleet met de meeste medailles in de paardensport weet haar teamgenoot Isabell Werth wat een spannende competitie inhoudt, maar zelfs deze zevenvoudig Olympiër zei: “Dat was een thriller vandaag! Ik geloofde niet dat we het hadden gehaald, omdat het zo dichtbij was. Nu kan niemand meer zeggen dat dressuur saai is!”

Drievoudige strijd

Tijdens de Grand Prix Special zag je al snel dat het een drievoudige strijd werd tussen Duitsland, Denemarken en Groot-Brittannië. De Britten kende een vliegende start toen Becky Moody, die pas op het allerlaatste moment werd opgeroepen, liet zien dat de samenwerking tussen haar en haar zelfgefokte 10-jarige ruin Jagerbomb echt iets speciaals is. Ondanks dat ze nog nooit eerder aan een kampioenschap had deelgenomen scoorde ze 76,489% met een harmonieuze proef. Hiermee stond ze bovenaan in het klassement nadat de eerste groep van tien combinaties had deelgenomen, met de Deense Daniel Bachmann Andersen en Vayron op de tweede plaats met 75,973% en de eerste van de Duitsers, Frederic Wandres en Bluetooth OLD, nipt daarachter met 75,942% op de derde plaats.

Perfecte match

Carl Hester en Fame voegden 76,520% toe aan het Britse totaal, maar de 78,480% van Nanna Skodborg Merrald en Zepter brachten de Denen ruim op voorsprong. Hierna volgde de Duitse Werth met een prachtige rit met haar nieuwe paard Wendy, die 79,894% verdiende.

“Dit is echt een perfecte match tussen ons en ik denk dat we allebei veel zelfvertrouwen hebben en dat maakt het zo gemakkelijk. Ze is zo ongecompliceerd!”, vertelt Werth enthousiast over de merrie. “Ze is groot wanneer je naast haar staat, maar je kunt zitten en gewoon plezier hebben!”

Laudrup-Dufour en Freestyle hoogste score van de dag

Het kwam neer op de laatste drie om het medailleklassement te bepalen. Toen regerend individueel wereldkampioen Charlotte Fry en de hengst Glamourdale 79,483% neerzette voor een geweldige proef, waren de Britten in ieder geval verzekerd van het brons. Cathrine Laudrup-Dufour en Freestyle behaalde vervolgens de hoogste score van de dag, waardoor de race om de gouden medaille nog steeds open bleef. Hun zachtheid en balans, de ongehaaste en majestueuze beweging van de merrie en de harmonie tussen paard en amazone leverden 81,216% op en brachten Denemarken naar een totaalscore van 232,492, wat de druk opvoerde voor de laatste Duitse combinatie.

‘Gelukkig hebben we de overwinning mee naar huis genomen’

Toen Von Bredow-Werndl met Dalera de arena betrad, leek het zeker mogelijk dat ze meer dan 80% zouden scoren om het af te maken voor een duidelijke Duitse overwinning. Er ontstonden fouten in de proef en er verscheen een score van 79,954% op het bord. “Het was meer dan een hikje!”, zei Von Bredow-Werndl over haar dure fout. “Het was een misverstand bij de overgang naar de passage die te veel punten kostte voor twee onderdelen die dubbel tellen, maar gelukkig hebben we de overwinning mee naar huis genomen!”, aldus Von Bredow-Werndl.

Bron: Persbericht FEI