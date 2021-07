Dujardin wordt meest succesvolle Britse vrouwelijke Olympiër

Na het winnen van team- én individueel brons op de Olympische Spelen in Tokio, is Charlotte Dujardin de meest succesvolle Britse Olympische vrouw geworden. Met in totaal zes medailles (drie gouden, een zilveren en twee bronzen) ging ze voorbij aan de prestaties van roeister Katherine Grainger, die vijf medailles achter haar naam heeft staan. "Het is geweldig en ik kan eerlijk zeggen dat ik trots ben op mezelf", aldus Dujardin.

Op haar eerste Spelen in Londen (2012) veroverde Dujardin team- en individueel goud met Valegro (Negro x Gershwin). Vier jaar later voegde ze daar in Rio de Janeiro teamzilver en individueel goud aan toe en in Tokio mocht ze twee keer het brons in ontvangst nemen voor haar prestaties met Gio (Apache x Tango).

‘Voor mij is hij een winnaar’

Over haar Kür van vandaag, die goed was voor 88,54%, vertelt de amazone: “Ik wist dat ik in de ring alles zou geven, maar ik wilde er ook van genieten. Dat heb ik gedaan. Het is misschien brons geworden, maar Gio gaf me alles en in mijn ogen is hij een winnaar. Ik ben ontzettend trots op wat Pumpkin vanavond gedaan heeft.”

