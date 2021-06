Echtpaar Price en Jesse Campbell voor Nieuw-Zeeland naar Tokio

Tim Price en zijn vrouw Jonelle vormen samen met Jesse Campbell het Nieuw-Zeelandse eventingteam voor de Olympische Spelen in Tokio. Zowel Price als zijn vrouw stonden allebei met maar liefst vier (!) paarden op de longlist voor de Spelen. Teamreserve is Bundy Philpott.

Het team bestaat uit:

Tim Price met Vitali (Contender x Heraldik xx)

Jonelle Price met Grovine de Reve (Hermes de Reve x Rimilis xx)

Jesse Campbell met Diachello (Diarado x Chello I)

Reserve: Bundy Philpott met Tresca NZPH (Fuego de Prelet x Barbarian)

Tim Price bracht Vitali dit jaar op twee CCI4*-wedstrijden aan start. In Strzegom won hij de CCI4*-L en in Luhmühlen werd hij zesde in de CCI4*-S. Grovine de Reve liep met Jonelle Price pas één eventingwedstrijd dit jaar. In de CCI5*-L in Lexington werd de combinatie derde. Campbell stuurde Diachello in diezelfde rubriek naar de elfde plaats.

Bron: Horse & Hound/Horses.nl