Edward, Hans Peter en Marlies in OS-team, Dinja met Haute Couture meereizende reserve

Veel keuze was er niet overgebleven voor dressuurbondscoach Alex van Silfhout na eerst het uitvallen van Adelinde Cornelissen met twee paarden (Governor en Fleau de Baian), Glock's Zonik en vervolgens ook nog Hermès. Maar er waren toch nog een paar vraagtekens die nu zijn beantwoord: Edward Gal kiest Glock's Total US boven Glock's Toto jr en Haute Couture mag met Dinja van Liere mee als meereizende reserve. Dat laatste was eigenlijk niet de bedoeling voor eigenaren Van Uytert en Drost.

Als er niets meer mis gaat in de komende weken, zal het team zal er zo uit zien in Tokio: Edward Gal met Total US, Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy en Marlies van Baalen met Go Legend.

Over het hart gestreken

Dinja van Liere verloor haar (virtuele, op basis van haar scores aangenomen) vaste plaats in het team door het uitvallen van Hermès en gaat nu mee op de reservebank. Met Haute Couture. Daarmee hebben eigenaren Joop van Uytert en Albert Drost over hun hart gestreken. Olympische Spelen stond eigenlijk niet op de agenda met Haute Couture, die overigens wel mee kan omdat ze mede geregistreerd is op naam van Albert Drost. Het tweetal had eigenlijk andere plannen met de merrie: “Haute Couture is helemaal niet voorbereid richting de Spelen. Ze heeft geen kür, niets.”

Toto jr, Hexagon’s Double Dutch en Boston STH ook in quarantaine

Nederland zet drie extra paarden in quarantaine in Aken. Edward Gals tweede paard Toto jr plus Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) van Thamar Zweistra en Boston STH (v. Johnson) van Denise Nekeman. Na het uitvallen van Governor (door koliek) en Fleau de Baian van Adelinde Cornelissen en Glock’s Zonik van Hans Peter Minderhoud waren dat de opties die voor Alex van Silfhout over bleven.

Thamar Zweistra scoorde in Rotterdam nog hoger met de achtjarige Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil), maar die kwam niet in aanmerking voor selectie omdat hij niet op de long list stond.

