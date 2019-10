Egypte na zestig (!) jaar weer naar Olympische Spelen

Op de Nations Cup-wedstrijd in Rabat heeft het Egyptische springteam een ticket naar de Olympische Spelen in Tokio veroverd. Egypte nam in 1960 in Rome voor het laatst met een team deel aan de Spelen en slaagde er sindsdien niet weer in zich te kwalificeren. Op de FEI Nations Cup-finale in Barcelona zag Egypte de kwalificatie aan zich voorbij gaan, maar in Rabat kwam het A-team aan start en leverde met slechts vier strafpunten over twee rondes een fantastische strijd.

“Het is echt geweldig. Toen we hier kwamen, wisten we dat we een goede kans maakten. We hebben een team met sterke ruiters en rijden wedstrijden over de hele wereld”, vertelt Abdel Saïd. “Niet alleen de kwalificatie voor Tokio is geweldig, ook het winnen van de Nations Cup is een enorme boost voor ons. Dit is al twee jaar lang ons doel geweest!”

Het tweede nog te vergeven ticket ging naar Qatar, dat op de Spelen van drie jaar geleden voor het eerst een team aan start bracht. Jordanië, Marokko, Saudie-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zagen hun kans op een startplaats aan zich voorbij gaan.

Bron: Inside the Games