Egyptische held El Zoghby droomt in Velp van Olympische Spelen

Karim El Zoghby kwam al drie keer aan de start op Olympische Spelen. Dit jaar was hij in de race om eindelijk met een team uit Egypte te kunnen starten op de Olympische Spelen. Zijn troef voor de vierde spelen zou de tienjarige Feeling Luckey zijn, die hij samen met mede-eigenaar Bert van Kooten al de bijnaam Tokyo had gegeven.

In Egypte is El Zoghby het nationale voorbeeld van je dromen achter na gaan. Zijn foto’s staan afgebeeld op bussen en gigantische billboards. Als dertienjarige jongen, die zijn vader al had verloren op zijn tweede, vertrok hij naar Engeland om zijn droom om paard te rijden na te jagen.

Nederland

Eén van zijn eerste kennismakingen met Nederland was een straat van Velp naar Arnhem, die veel indruk op hem maakte vanwege het mooie licht en de bomen die er aan stonden. Een vriend attendeerde hem destijds er op dat de huizen aan deze straat wel duur waren. Twintig jaar later vestigde El Zoghby zich met zijn manege aan deze straat. El Zoghby, die overal heeft gewoond, voelde vanaf dag 1 in Nederland, dit is het. Als hij twee weken op concours is is hij blij om weer terug in Nederland te zijn.

Olympische spelen

El Zoghby ging in 2008 voor het eerst naar de Olympische Spelen als individuele ruiter voor Egypte. Twee maanden voor de Spelen werd zijn beoogde paard verkocht door de eigenaar. Hij werd destijds 69e met Aladin. Ook in 2012 en 2016 kwalificeerde El Zoghby zich voor de Spelen en eindigde als 52e en respectievelijk veertigste. Naar eigen zeggen heeft El Zoghby nog niks bereikt, omdat zijn doel een hoge klassering is op de Spelen.

In 2020 waren de kaarten voor El Zoghby anders geschud. Voor het eerst sinds 1960 kwalificeerde Egypte zich weer met een springteam voor de Olympische Spelen. Voor El Zoghby een positieve ontwikkeling. Hij geeft aan dat het teamgevoel zorgt voor een bepaalde rust en dat het fijn is dat hij niet langer alleen naar de Olympische Spelen hoeft. Daarnaast betekent het ook dat El Zoghby z’n best moet doen om een plekje binnen het team te bemachtigen.

Voor de Olympische Spelen van 2020 had El Zoghby de tienjarige Bustique-zoon Feeling Luckey op het oog die hij in gedeeld eigendom heeft met Bert van Kooten van Anemone Horsetrucks. Deze vosruin heeft El Zoghby al vanaf drie maanden in zijn bezit en kreeg al de bijnaam Tokyo.



Bron: Horses.nl/Omroep Gelderland