Emmen, Van Der Vleuten en Smolders rijden individueel

Voor de individuele strijd in Parijs bij de springruiters die morgen van start gaat stonden Maikel van der Vleuten en Harrie Smolders al definitief ingeschreven. De derde plek stond nog open en zou door bondscoach Jos Lansink na de trainingssessie van vandaag ingevuld worden.

Willem Greve met Grandorado TN N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Maar op die training werd niet eens gewacht want vanmiddag rond 15:00 werd Kim Emmen definitief ingeschreven. Waarbij opgemerkt moet worden dat Kim Emmen al het voordeel van de twijfel had aangezien ze tot nog toe van de Nederlanders de beste score heeft neergezet. Willem Greve’s Grandorado TN N.O.P. (v.Eldorado van de Zeshoek TN) moest wel enorme verbetering tonen ten opzichte van enkele dagen geleden om Kim Emmen met Imagine (v.Cassini Gold) te passeren en dat is blijkbaar niet gebeurd.

Maikel van der Vleuten en Beauville Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bittere pil voor Greve

Voor Willem Greve is het uiteraard een bittere pil om te slikken want op de weg naar Parijs leek hij een van de drie zekere starters te zijn in Parijs en was Kim Emmen als reserve aangewezen. Maar het zijn levende wezens waarmee gereden wordt en dus kan het gebeuren dat op het moment supreme zelfs de grootste favoriet niet over de benodigde vorm of fitheid beschikt en de reserve de honeurs moet waarnemen. Die honeurs heeft Kim Emmen met haar schimmel uitmuntend waargenomen door als enige Nederlander nog steeds zonder fouten te zijn. Maikel van der Vleuten kreeg met Beauville Z. N.O.P. (v.Bustique) zes strafpunten te verwerken en Smolders met Uricas van de Kattevennen (v.Uriko) zelfs negen. Die score nemen ze edoch niet mee naar het individuele toernooi en ze zullen dan ook allen morgen om 14:00 uur met een schone lei beginnen aan de kwalificatie.

