Eric Berkhof: ‘We hebben zes paarden nodig richting een kampioenschap om minder kwetsbaar te zijn’

Stichting N.O.P. is een overbodige organisatie. Dat concludeert Marcel Dufour althans in zijn column op Horses.nl, naar aanleiding van de verkoop van Long John Silver. ‘Alleen eigenaren die toch al niet willen verkopen zullen een contract aangaan. En die zouden dat paard ook gehouden hebben als ze geen maandelijkse vergoeding kregen. De eigenaren die wél plannen hebben om te verkopen, zullen geen contract aangaan. Kortom, het N.O.P. geeft gratis geld weg zonder dat het er daadwerkelijk iets voor terugkrijgt.’ Eens, of doet hij de stichting daarmee tekort?

Wij vroegen het aan de voorzitter van Stichting N.O.P. Hidde Frankena, dressuuramazone (en eigenaresse van haar toppaarden) Marlies van Baalen en springpaardeneigenaar Eric Berkhof. Lees hieronder alvast de reactie van Berkhof, de andere reacties staan in de Paardenkrant van deze week!

‘Geen zin om kosten te betalen aan iemand die verkoopt’

Berkhof zegt: “Het streven van N.O.P., om paarden te behouden voor de Olympische Spelen, is mooi. Maar de eigenaren die momenteel hun paarden vastgelegd hebben bij Stichting N.O.P. zijn vaak welgestelde mensen. Velen daarvan hebben echt geen behoefte aan een bijdrage in kosten, al ken ik de hoogte van de vergoeding niet. Het heeft geen zin om kosten te betalen aan iemand die straks zijn paard voor de jackpot verkoopt. Daar is N.O.P. niet voor in het leven geroepen.”

Jongere paarden

Berkhof meent dat het N.O.P. al eerder in actie moet komen. “Voor een goede zesjarige wordt misschien al vier- of vijfhonderdduizend euro geboden, dus N.O.P. moet er voor fokkers/mensen zijn die op het punt staan hun jonge paard te verkopen omdat de kosten voor het opleiden van het paard te hoog zijn.”

“Juist veel eerder in die beginfase moeten talentvolle paarden behouden worden door ondersteuning in kosten te geven. In plaats van aan een paard dat op het hoogste niveau loopt die je op elk moment van de dag kwijt kunt raken. Want met de opbrengsten die eigenaren van N.O.P. krijgen, kunnen ze dat nooit tegenhouden. Er worden miljoenen voor die paarden geboden.”

Partijen bij elkaar brengen

“Als ze paarden willen genereren die de Olympische Spelen kunnen halen, moeten de opbrengsten die eigenaren krijgen wel bij de juiste partij worden gebracht. Daarna kan bijvoorbeeld het SFN de tweede stap maken en ervoor zorgen dat kwaliteitsvolle jonge paarden echt veilig gesteld worden voor die mensen die de biedingen niet kunnen weerstaan. Om een paard vast te houden tot aan de Olympische Spelen kan SFN instappen voor vijftig of zeventig procent. Als dat fonds heeft geïnvesteerd, is het mooi als N.O.P. deze kosten kan blijven betalen, want SFN kan het geld beter blijven investeren in paarden dan in allerlei andere zaken.”

Zes paarden nodig

“Voor dressuur geldt exact hetzelfde principe. Bij de laatste kampioenschappen hebben we kunnen zien dat we in Nederland niet zo dik bezaaid zijn met paarden die geschikt zijn voor de Olympische Spelen. We hebben zowel zes paarden nodig voor de springsport als de dressuursport om uiteindelijk minder kwetsbaar te zijn naar een kampioenschap toe. Long John Silver is nu weg. Vanwege de accreditatie moet er vóór 1 januari een ander paard gevonden worden voor deze ruiter, anders missen we weer een combinatie. Er mag echt weleens actie komen.”

Bron: De Paardenkrant