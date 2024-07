Essay Dirk Willem Rosie: De magie van de lauwerkrans

De nieuwste uitgave van magazine De Paardenkrant Extra staat geheel in het teken van de Olympische Spelen. In zijn essay 'De magie van de lauwerkrans – over nobele bedoelingen en de olympische droom' blikt Dirk Willem Rosie, voormalig hoofdredacteur van de Paardenkrant en Horses.nl, terug op zijn olympische ervaringen. En vooruit, want dit jaar in Parijs doet hij verslag van de Spelen voor deze titels.

“Hoe massaal de Spelen zijn, merk je pas als je erheen gaat. In mijn geval gíng dat aanvankelijk niet eens. Nog nooit had ik een probleem met het accrediteren voor een kampioenschap gehad, maar de in Nederland verplichte route via NOC-NSF was voor mij geblokkeerd. De drie Nederlandse collega’s met verworven rechten gingen voor. Logisch, die limitering, als je bedenkt dat alle journalisten uit alle landen ter wereld tegelijk naar alle sporten willen. Gelukkig had ik goede relaties bij de FEI, daar dankte ik mijn accreditatie voor de Spelen in Londen, Rio de Janeiro, Tokio en binnenkort Parijs aan.”

“De Olympische Spelen moet je zelf fysiek hebben meegemaakt om het enorme verschil met een ‘gewoon’ wereldkampioenschap letterlijk te voelen. Londen, bijvoorbeeld, had in 2012 echt de ‘vibes’. Je wás al op de Spelen als je alleen nog maar in de metro stond, opeengepakt als haringen in een ton, dat wel. Daar kwam je de supporters van allerlei sporten tegen, waaronder twee Drentse judofans met het spandoek: ‘Do yourself a lol, don’t mess with Henk Grol’.”

Lees het essay nu in de Paardenkrant Extra, digitaal al beschikbaar voor 7,50 euro en in printversie voor 10,95 euro.