Estelle Wettstein als Zwitserse individuele starter naar Olympische Spelen

Estelle Wettstein is samen met West Side Story (San Amour I x Donnerhall) verzekerd van een startplaats op de Olympische Spelen in Tokio. De 24-jarige amazone voldeed op CDI Achleiten aan Zwitserse Olympische selectiecriteria. Antonella Joannou is met Dandy de la Roche (Dressage Royal x Walt Disney I) aangewezen als reserve-amazone.

Wettstein vertegenwoordigde haar thuisland op diverse Europese kampioenschappen, van de pony’s tot junioren en young riders. In 2018 was ze er bij op de Wereldruiterspelen in Tryon en in 2019 nam ze deel aan de Europese kampioenschappen in Rotterdam.

In juni zette de amazone op CDI Achleiten met 77,835% een nieuw persoonlijk record neer in de Grand Prix Freestyle.

