Everdale volgt overgrootvader Ferro op na 21 jaar: KWPN-hengst met medaille

Het was in de dressuur al 21 jaar geleden dat een KWPN-hengst een medaille won op de Olympische Spelen. Dat was Ferro met Coby van Baalen, die bijdroeg aan de zilveren teammedaille in Sydney (2000). In Tokio was het weer raak: Gertjan van Olsts Everdale (Lord Leatherdale x Negro) won met Charlotte Fry de bronzen teammedaille voor Groot-Britannië.

Voorgangers van Everdale zijn de erkende Weyden met Sven Rothenberger (twee keer brons in Atlanta 1996), daarop volgde dus Ferro.

Veel hengsten

In Tokio iepen dit jaar overigens veel goedgekeurde hengsten mee in de dressuur, dertien van de 60 dressuurdeelnemers zijn dekhengst (niet allemaal actief). Naast Everdale waren dat de warmbloedhengsten All At Once, Dante Weltino, Dream Boy, Destano, Sanceo, Sir Donnerhall II en Blue Hors Zack en de Lusitano’s Escorial, Equador, Fenix de Tineo en Fogoso. Daar komt de goedgekeurde, maar inmiddels geruinde Belstaff nog bij.

