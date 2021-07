Explosion W en Denver naar Tokio

Groot Brittannië heeft de Olympische spring-equipe bekend gemaakt. Daarin zitten twee zeer bekende KWPN-paarden. Ben Maher gaat naar Japan met Explosion W (v. Chacco-Blue) en Holly Smith zit in het team met Denver (v. Memhis). Daarnaast zit Scott Brash met BWP'er Hello Jefferson (v. Cooper vd Heffinck) in het team.

Meereizend reserve is Harry Charles met Romeo. Zowel Brash als Maher zaten in het gouden Olympische team van Londen in 2012. Smith reed ook mee toen haar land in 2019 brons won op het EK in Rotterdam.

Bron: St-Georg / Horses.nl