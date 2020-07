FEI kondigt schema aan voor Olympische spelen 2021

Gisteren bevestigde het Tokyo Organising Committee van de Olympische en paralympische spelen het olympische competitieschema voor 2021. Voor de paardensport zijn er geen grote veranderingen, het oorsprongkelijke schema wordt met enkel één dag opgeschoven.

Voor de paardensport is de wedstrijddata met één dag verschoven van het oorspronkelijke schema van 2020, waarbij de paardensportevenementen gepland stonden vanaf zaterdag 25 juli 2020 tot zaterdag 8 augustus 2020. In 2021 begint de paardensport op zaterdag 24 juli 2021 tot en met zaterdag 7 augustus 2021. Er zijn ook enkele kleine wijzigingen in de starttijden.

Bron: Persbericht FEI