FEI legt dressuurformat Tokyo uit in video

De gemiddelde dressuurliefhebber zal waarschijnlijk toch even hard moeten nadenken als hem vraagt om het dressuurformat van Tokyo uit te leggen. Drie teamruiters, Grand Prix in groepen, Spécial op muziek, hoe zit het ook al weer? De FEI is daar op ingesprongen en legt het (toch enigszins verwarrende) format uit in een video.

In 2016 was er een hoop te doen over de nieuwe formats voor de Olympische Spelen. Vooral de grote hippische naties – waaronder Nederland – waren er geen voorstander van om een teamruiter ‘in te leveren’ ten behoeve van de mondialisering van de sport. Toch ging in 2017 bij het IOC de kogel door de kerk: drie ruiters per land, in alle Olympische disciplines en de paradressuur. In de dressuur gaat er nog meer veranderen. De Grand Prix wordt in groepen (op basis van FEI-ranglijst) over twee dagen verreden en geldt als de individuele- (beste twee per groep mogen door naar kür, aangevuld met de zes best scorende ruiters) en teamkwalificatie (beste acht teams naar Spécial). De Grand Prix Spécial (op muziek) is de teamwedstrijd.

Bron: Horses.nl