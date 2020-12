FEI Nations Cup series voor Oranje-springruiters opmaat naar Tokio

De Corona-pandemie zette in 2020 een streep door de Longines FEI Nations Cup Series voor springruiters, maar voor 2021 heeft de FEI weer een wedstrijdkalender voor de landencompetitie bekendgemaakt. Voor bondscoach Rob Ehrens zijn deze wedstrijden een opmaat naar Tokio. “Dat is de belangrijkste pijl op de boog", aldus Ehrens.

De kalender voor de landencompetitie 2021 is nog wel onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus, maar de ruiters van TeamNL zijn ingedeeld in de eerste Europese divisie. Voor bondscoach Rob Ehrens zijn de landenwedstrijden een opmaat naar de Olympische Spelen van Tokio. “Dat is de belangrijkste pijl op de boog en we willen ook graag naar de Nations Cup finale in Barcelona.”

Vier wedstrijden voor punten

De landen voor de Longines FEI Nations Cup Series in 2021 in de eerste Europese divisie zijn hetzelfde als in 2020. Titelverdediger Ierland neemt het daarin op tegen de springteams van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. De competitie bestaat uit zeven wedstrijden. Hiervan heeft ieder land vier wedstrijden aangewezen waar gereden wordt voor punten. Voor TeamNL is dat natuurlijk de landenwedstrijd van CHIO Rotterdam op vrijdag 25 juni en de wedstrijden in La Baule, Sankt Gallen en Falsterbo.

Finale in Barcelona

De finale van de Nations Cup Series is ook komend jaar in Barcelona waar Nederland al twee keer de finale won. “We willen natuurlijk naar de finale”, vertelt Ehrens gedreven. “We hebben een klotejaar gehad waar we nauwelijks grote wedstrijden hebben gereden en niets te plannen was. De komende dagen ga ik me bezig houden met de planning voor het komende jaar en bel ik sowieso met al mijn ruiters om er voor te zorgen dat we met de neuzen dezelfde nationale kant op wijzen. De FEI Nations Cup Series, de Olympische Spelen en het EK in Riesenbeck, de data van de Global Champions League neem ik mee in mijn planning en dan zijn er ook nog landenwedstrijden van de Europese League waar we aan mee willen doen.”

Bredere selectie

“Ik denk dat ik nu een bredere selectie met meer combinaties heb dan aan het begin van 2020. Niets ten nadele van de FEI Nations Cup Series maar Tokio is natuurlijk de belangrijkste pijl op de boog”, aldus Ehrens, die met vertrouwen naar 2021 kijkt. “Ik heb drie Nations Cup wedstrijden en een aantal Global Champions Tour wedstrijden, die net als het NK in Mierlo als observatie meetellen. Tijdens onze laatste meetellende landenwedstrijd in Falsterbo half juli zijn de paarden al in quarantaine voor de Olympische Spelen. Mijn belangrijkste taak is om te zorgen dat er drie combinaties plus één reserve fit-to-compete zijn en in de flow zitten voor Tokio.”

Complex

“Onze sport is best complex. Het is niet zo dat bewezen combinaties mee gaan naar de Olympische Spelen. Ik zal iedereen een kans geven en er kunnen nieuwe combinaties bijzitten die in de juiste flow raken. Eerst afwachten of we binnenkort weer van start kunnen”, vervolgt de bondscoach. “Ik hoop dat Indoor Brabant door kan gaan en dat we in april een NK Springen kunnen verrijden. Wellicht dat er richting februari en maart meer duidelijk is wat we kunnen doen en kunnen we ons goed gaan voorbereiden op het komende jaar.”

Kalender Longines FEI Nations Cup 2021 , Europa divisie 1

La Baule (Frankrijk), 14 – 17 mei (), NC vrijdag 16 mei Sankt Gallen (Zwitserland), 3 – 6 juni (), NC zondag 6 juni

Sopot (Polen), 17 – 20 juni, NC zondag 20 juni

Rotterdam, 24 – 27 juni (), NC vrijdag 25 juni Falsterbo (Zweden), 15 – 18 juli (), NC vrijdag 16 juli

Hickstead (Engeland), 21 – 25 juli, NC vrijdag 23 juli

Dublin (Ierland), 18 – 22 augustus, NC vrijdag 20 augustus

Finale Barcelona (Spanje), 30 sept – 3 okt

(*) Het Nederlandse springruiterteam rijdt de wedstrijden in La Baule, Sankt Gallen, Rotterdam en Falsterbo voor de punten.

Europese Kampioenschappen 2021



De Olympische Spelen 2021 in Tokio vinden plaats van 23 juli tot en met 8 augustus. De Europese Kampioenschappen voor de Olympische disciplines dressuur en springen vinden een maand later plaats in Duitsland. Hagen is organisator van het EK Dressuur 2021 en staat op de kalender van 7 tot en met 12 september. In het nog wat dichter bij Nederland gelegen Riesenbeck is van 30 augustus tot en met 4 september het Europees kampioenschap springen.

Over de locatie van het EK Eventing voor komend jaar valt binnenkort een besluit.

Bron: Persbericht