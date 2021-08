FEI over bloedende Kilkenny: ‘Bloedneus valt niet onder bloedregel’

Een niet al te fraai beeld bij de eerste combinatie die het parcours van Santiago Varela in de individuele springfinale op de Olympische Spelen in Tokio doorkwam zonder springfouten: Kilkenny van Cian O'Connor kreeg onderweg een bloedneus en kwam besmeurd met bloed over de finish. Toch bleef zijn naam maar staan op de uitslagenlijst en hij werd met 1 tijdfout zelfs zevende mee. Waar is de bloedregel? Horses.nl vroeg het na bij de FEI en die verwijst naar het reglement dat bloedneuzen uitsluit van de bloedregel.

Een woordvoerder van de FEI laat weten: ‘het paard Kilkenny, gereden door Cian O’Connor (IRL), had vandaag een bloedneus (epistaxis) in de individuele finale op de Olympische Spelen van Tokyo 2020. De negenjarige Iers gefokte ruin, die het parcours aflegde met slechts een enkele tijdfout, werd direct na de wedstrijd door dierenartsen gecontroleerd en uit voorzorg gaat het paard voor nader onderzoek naar de dierenartsenkliniek ter plaatse. Volgens de FEI Jumping Rules resulteert bloed op de flanken of in de mond van het paard in eliminatie, maar epistaxis bij paarden is geen reden voor eliminatie.”

Bron: Horses.nl