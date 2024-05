FEI toont in video imposant decor van hippische Olympische Spelen

FEI TV heeft een video gemaakt over de unieke locatie van de hippische onderdelen van de Olympische Spelen in Parijs. De film laat zien hoe imponerend mooi de omgeving van de hippische Olympische Spelen zal zijn.

In de voortuin van het wereldberoemde kasteel van Versailles, in het verlengde van de Grand Canal, verrijst een groot stadion waar het springen, de dressuur en de spring- en dressuuronderdelen van de eventing zullen plaatsvinden. In het 4000 hectare grote park van Versailles bouwt ontwerper Pierre Legoupil de cross country van de eventing.

Franse cultuur

Behalve cross-parcoursbouwer Legoupil komen ook eventmanager Lorick Joseph, kasteelconservator Raphael Gastebois en sportdirecteur Sylvie Robert aan het woord. Zij leggen uit hoe groots het project is om de schoonheid van de Franse cultuur te laten zien aan de hand van de hippische onderdelen van de Spelen. ”Cultuur behoort tot het Olympisch handvest”, aldus Lorick Joseph. “Wij laten graag de grootsheid van de Franse cultuur zien.”

Bron: Horses.nl/YouTube