FEI wil bij Olympisch format blijven, federaties sputteren

De FEI wil blijven bij het in Tokio geïntroduceerde Olympische format op de volgende Olympische Spelen in Parijs (2024), dat staat in een concept van de kwalificatie-eisen. En dus drie ruiters per team in alle drie de disciplines. Dat concept van de FEI wordt op het General Assembly in Antwerpen (14-17 november, as.) besproken. Behoorlijk wat nationale federaties blijven prostesteren in de hoop de vierde ruiter weer terug te krijgen.

In dit document staan de voorstellen die de FEI doet wat de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs betreft. De FEI wil blijven bij drie ruiters per team in alle disciplines. In de dressuur blijft het aantal combinaties die mogen deelnemen op totaal 60 (vijftien teams van drie plus vijftien individuele starters), bij het springen 75 (twintig teams van drie plus vijftien individuele starters) en in de eventing 65 (16 teams en zeventien individuele starters).

Bezwaren

Behoorlijk wat bonden maken (net zoals in aanloop naar Tokio) bezwaren, met name tegen de teams van drie: Nederland is voorstander van teams van vier in alle disciplines en wil de landenwedstrijd in het springen voorafgaan aan de individuele finale. Oostenrijk wil ook teams van vier terug in alle disciplines, net zoals Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Zwitserland en de Verenigde Staten. Enkelen van deze landen zien vooral de noodzaak daarvan in het springen en de eventing met het oog op paardenwelzijn.

Bekijk hier het volledige FEI-document met alle bezwaren van de nationale bonden (vanaf p. 24).

Bron: Horses.nl