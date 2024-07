Flynn FRH: ‘Een antilope tussen giraffes’

Met de in Hannover gefokte Flynn FRH (Fahrenheit x Sir Donnerhall I) was Flore De Winne (29) de eerste Belgische die boven de 80% scoorde in een Grand Prix-Kür. Op het EK Dressuur in Riesenbeck droeg het duo bij aan het behalen van het Parijsticket en nu is de combinatie ook daadwerkelijk in Parijs. Flynn kwam bij De Winne terecht via Kees van den Oetelaar. De Paardenkrant sprak met betrokkenen over zijn weg naar de top.

Voor Kees van den Oetelaar, die Flynn als 2,5-jarige op de Hannoveraanse hengstenkeuring in 2016 ontdekte en voor 67.000 euro aanschafte, is het ‘genieten’ om Flynn met De Winne zulke successen te zien behalen.

Hij kocht Flynn destijds vooral vanwege de controle die hij heeft onder zijn lichaam. “Ik ben natuurlijk een springmens en wat mij aan Flynn overtuigde was hoe hij zich liet zien bij het vrijspringen. Naar mijn mening zegt dat ook bij een dressuurpaard veel: het laat de controle zien die een paard heeft over zijn lichaam. En ook aan de longe liet Flynn dat zien. Dat bewegen in de kooi, en helemaal galopperen in de kooi, zegt me niet veel. Als een dressuurpaard springt, zie ik er veel meer aan.”

Antilope tussen giraffes

Van den Oetelaar vindt dat er in de dressuurpaardenfokkerij focus op verkeerde zaken ligt, en wilde ook om die reden Flynn naar Nederland halen voor de fokkerij. “In de dressuurpaardenfokkerij zie je heel veel giraffes, terwijl je in de topsport ziet dat je antilopes nodig hebt. Flynn is voor mij een antilope, een behendig paard dat wat kan met zijn lichaam.

