Francesco Zaza als Italiaanse individuele ruiter naar Olympische Spelen

Francesco Zaza is als derde door de Italiaanse hippische federatie en het Italiaans Olympisch Comité aangewezen als de individuele ruiter voor Italië in de dressuursport op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio. De 37-jarige ruiter vormt een combinatie met de 18-jarige Whispering Romance (v. Weltmeyer).

Zaza begon zijn internationale carrière in de eventing. Hij maakte zijn internationale wedstrijddebuut in 2002 tijdens de CIC1* in Rome. Het jaar daarop mocht de ruiter direct naar de Young Riders Europese kampioenschappen, wat een 30e plaats op leverde. Een jaar later behaalde hij een 34e plaats op het Europees kampioenschap voor Young Riders in 2004 in Portugal. In 2005 werd de ruiter 9e op de Europese kampioenschappen in Zweden. Zaza reed zijn eerste Europese kampioenschap eventing voor senioren in 2007 en werd 33e.

Pauze internationale wedstrijden

Zaza’s laatste internationale eventingwedstrijd was in 2010. Hij nam zeven jaar pauze van internationale wedstrijden en keerde in 2017 terug als dressuurruiter, waarbij hij Whispering Romance op Lichte Tour-niveau uitbracht. Het duo rijdt sinds 2019 Grand Prix.

Drie keer is scheepsrecht

Nadat Ellen Birgitte Farbrot zich terugtrok en Tatiana Miloserdova niet heen mocht is het nu de beurt aan Francesco Zaza. Farbrot trok zich terug vanwege de verre reis, Miloserdova zag de spelen aan haar voorbijgaan omdat het eigenaarschap van haar paard Florento Fortuna (v. Sorento) nooit overging op de Italiaanse nationaliteit.

