Franse studiegroep formuleert aanbevelingen om welzijn paarden te verbeteren tijdens OS 2024

Negen maanden nadat verschillende incidenten de hippische disciplines van de Olympische Spelen in Tokio ontsierden, doet een studiegroep van de Franse Nationale Assemblee (de tweede kamer van het Franse parlement) 46 aanbevelingen om van Parijs 2024 de Olympische Spelen van het paardenwelzijn te maken. In het rapport, dat vorige maand werd gepubliceerd, worden 46 aanbevelingen gedaan om de behandeling van dieren te verbeteren.

Het rapport richt zich rechtstreeks tot het organisatiecomité van Parijs 2024 en gaat voorbij aan de Internationale Hippische Federatie (FEI), en belicht de tekortkomingen van de huidige regelgeving. De lijst van aan de orde gestelde problemen is uitgebreid, maar de auteurs dringen erop aan dat hun aanbevelingen worden opgevolgd.

Terugkeer naar oude teamformat

De aanbeveling, die alle aspecten van de organisatie en alle disciplines, inclusief de moderne vijfkamp, bestrijkt, is om de bestaande regels aan te scherpen of te wijzigen, terug te keren naar het oude teamformat, te investeren in nieuwe technologieën en de controles te standaardiseren.

Harnachement en hyperflexie

Er is een lang hoofdstuk over harnachement, dat onder meer een verbod op combinatie bitten, teugels en het gebruik van pessoa-bitten in combinatie met martingales omvat. Ze willen gestandaardiseerde controles van de strakheid van de neusriem met behulp van de ISES taps toelopende meter op het neusvlak, en ze vragen om een verbod op hyperflexie overal op het terrein van de Spelen, waarbij ze erkennen dat het verwijst naar elke houding van het hoofd en de nek waarbij de neus achter de loodlijn is.

Onafhankelijk comité voor welzijn

Zij vragen ook om een onafhankelijk comité voor welzijn, bestaande uit speciaal opgeleide dierenartsen en stewards, met toegang tot 24/7 bewakingsvideo-opnames overal op het terrein. En ze vragen om betere veterinaire en medicatiecontroles, waaronder een mandaat voor EHV-vaccinatie.

Lees hier alle aanbevelingen.

Bron Horses and People